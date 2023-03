Prétendue déclaration à travers Facebook: Nicéphore Soglo apporte un démenti formel

L’ex-chef de l’Etat béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, ne se reconnaît pas à travers de récentes publications qui font état de certaines déconvenues dans les rendez-vous qu’il a sollicités ces dernières semaines avec le président Patrice Talon. Pour lui, ce sont des écrits « qui ne donnent pas une bonne image de notre démocratie. ». Nicéphore Soglo, dans son démenti rappelle que « depuis l’ENA, l’Inspection des Finances, la Banque Mondiale, l’Université de Harvard ou la Sorbonne, aucun document ne sort de mon bureau sans porter ma marque personnelle. ». Le document mis en cause ne porte effectivement aucune autre signature de sa part, sauf son nom tout simplement. « La situation politique dans notre pays est irrespirable. Mon fils Ganiou Soglo a échappé miraculeusement à la mort, et, je remercie du fond du cœur tous ceux qui m’ont aidé à préserver sa vie. Son frère aîné Léhady Soglo, qui m’a succédé à la mairie de Cotonou, est à présent en exil à Paris. La liste des opprimés est longue. »s’est également indigné l’ancien chef de l’Etat. Pour lui, « Il est inadmissible que dans le pays de la célèbre Conférence Nationale Souveraine de février 1990, qui a fait reculer un temps la Françafrique, soit devenu un bagne et la scène de tous les coups fourrés. »

