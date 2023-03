Journée internationale de la Francophonie: Eusèbe Agbangla représente le Bénin à la célébration à l’UNESCO

Vues : 2

Photo de famille de l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla, l’artiste et quelques participants

La Journée internationale de la Francophonie célébrée cette année est placée sous le thème « 321 millions de Francophones, des milliards de contenus culturels ». L’urgence que les Francophones se mobilisent « plus que jamais » pour faire vivre la diversité de leurs cultures, a été signalée. L’OIF célèbre l’abondance et la diversité de la création culturelle francophone à travers le globe et la nécessité de la rendre « découvrable », à l’ère numérique. Si l’arrivée des technologies numériques a permis de faciliter les processus de création et leur partage, la distribution des contenus s’avère inégale en fonction de la langue utilisée ou du pays d’origine, a expliqué l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à l’occasion de la Journée. Il faut dire que le Bénin était visible à la célébration de la francophonie au siège de l’Unesco à Paris ces 21 et 22 mars 2023 pour ladite célébration. C’est l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République française, Eusèbe Agbangla qui a représenté son pays à l’UNESCO. Ceci en sa qualité de Délégué Permanent du Bénin à l’Unesco.

Alban Tchalla