Accès universel à l’eau potable : Le ministre Adambi expose les réformes de Talon à New York

La Conférence des Nations-Unies sur l’eau se tient à New York aux Etats-Unis du 22 au 24 mars 2023. Lors des travaux de ce jeudi 23 mars 2023, le ministre de l’Eau et des Mines, Samou Seidou Adambi a présenté les réformes audacieuses engagées par le gouvernement pour faciliter l’accès de tous les Béninois à l’eau potable.

Ce que vous devriez savoir : 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et le manque d’accès à l’hygiène et à l’assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Cette Conférence des Nations-Unies vise à attirer l’attention mondiale sur les défis liés à l’eau. Plusieurs représentants des gouvernements des Etats membres et des organes des Nations unies, des institutions internationales, des organisations non-gouvernementales, des institutions académiques et scientifiques, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile prennent part à cette rencontre internationale. Au nom du président de la République, le ministre de l’Eau et des Mines, SamouSeidouAdambiparticipe aux travaux.

Entre les lignes : L’accès à l’eau potable et à l’assainissement étant une priorité du PAG, il a exprimé les engagementsdu gouvernement avant 2030. En effet, à l’avènement du président Talon au pouvoir, un état des lieux des deux secteurs, a été commandité aux fins d’apprécier le chemin à parcourir. Mais aussi et surtout pour cerner tous les contours pouvant permettre d’élaborer la stratégie la plus adaptée à l’atteinte de l’ODD6. De ce fait, d’importantes réformes ont été opérées. Les progrès déjà enregistrés par les travaux achevés ont permis d’accroître d’environ 20 points, le taux de desserte en eau potable en milieu urbain par 54% en 2016 à 72% en 2022.

Ce qu’il faut retenir de l’intervention du ministre : Dans son allocution, le ministre Adambi a fait savoir qu’un vaste programme d’investissement a été élaboré pour impacter significativement les deux secteurs en vue de l’atteinte des ODD6. « Le gouvernement a fait le choix de séparer la gestion des eaux usées, de l’approvisionnement en eau potable. Le ministère en charge de l’eau s’occupe désormais exclusivement de l’approvisionnement en eau potable et le volet assainissement a été transféré au ministère en charge du cadre de vie et du développement durable », précise-t-il. Aussi, poursuit-il, une agence pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural est mise en place et est directement rattachée à la présidence de la République. « Cette agence est chargée de conduire l’élaboration de la stratégie, la mise en œuvre et le suivi de la gestion de l’eau en milieu rural », fait-il comprendre ajoutant que la Direction générale de l’eau s’est focalisée sur la gestion intégrée des ressources en eau. « Toutes ces réformes actées, le programme d’action visant à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement, a été mis en route avec la mobilisation d’importantes ressources pour la mise en œuvre de plusieurs projets devant desservir les populations non encore alimentées, estimées à environ 7 millions de personnes à l’horizon 2024, bien avant le terme fixé par les Nations-Unis », informe le ministre Samou Seidou Adambi.

Alban Tchalla