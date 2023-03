Zone Économique et Industrielle de Glo-Djigbé : Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané s’enquiert de l’évolution des travaux

Vues : 9

Le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a effectué, le mardi 07 Mars 2023, une visite de travail sur le chantier de la Zone Économique et Industrielle de Glo-Djigbé dans la Commune d’Abomey-Calavi. Cette visite, tout comme les précédentes, a pour objectif principal le suivi et l’évaluation du niveau d’exécution des travaux et faire en même temps, une projection sur les prochaines étapes de réalisation desdits travaux.

Cette nouvelle visite du ministre d’État sur le site de la GDIZ s’inscrit dans la politique du gouvernement du Président Patrice Talon qui vise à propulser le développement du Bénin dans tous les domaines d’activités en passant d’une économie commerciale à une économie industrielle. Accompagné de quelques membres de son cabinet, le ministre a échangé avec les responsables de la Glo-Djigbé Industrial Zone, de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations APIEX et de la Société d’Investissement et Promotion de l’industrie SIPI. Au total 5 points importants ont été abordés au cours des échanges. Il s’agit du point des travaux d’aménagement de la deuxième phase du projet, l’état d’avancement des travaux liés au schéma directeur d’aménagement des périmètres autour de la GDIZ, le point d’avancement de l’installation des investisseurs ayant reçu un agrément, la politique tarifaire et le point sur le dispositif sécuritaire. Après présentations, analyses, questions et réponses, d’autres points non moins importants ont été abordés en divers. Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale a donné des consignes pour que sous peu, la GDIZ soit l’une des plus importantes zones industrielles de la sous-région. Au terme des échanges, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a fait le tour de certaines usines déjà actives. Il s’agit de l’usine de transformation de Soja, l’entrepôt de Soja et la société de fabrication des cartons UNICARTON.

Assise Agossa