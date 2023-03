Suite aux appels à sa libération après deux ans de détention:  Reckya Madougou reconnaissante envers Soglo, Yayi et autres

Vues : 104

Reckya Madougou, ex-ministre

« Je tiens à vous présenter ma profonde gratitude pour votre exceptionnelle mobilisation à l’occasion de la seconde année de ma détention arbitraire et sauvage. Mes proches et mes conseils m’en ont fait part ». C’est ce qu’a écrit Réckya Madougou, candidate recalée des Démocrates à la présidentielle de 2021. Dans la foulée de ces élections, elle a été arrêtée pour financement présumé d’acte de terrorisme. Cela fait exactement le vendredi 03 mars dernier, deux ans qu’elle est emprisonnée. De nombreux messages de soutien et d’appels à sa libération, sont adressés au gouvernement ainsi qu’à elle-même. Ayant pris connaissance de ces messages, l’ex- ministre Reckya Madougou a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont pensé à elle à cette occasion. « Se sont logés aux tréfonds de mon cœur, vos nombreux appels à ma libération formulés en direction du gouvernement, vos cris d’indignation, vos prières pour ma santé et mon bien-être dans les conditions inhumaines qui me sont imposées au mépris de mes droits, la consolation de mes enfants, de ma mère et de mes proches, en vue de marquer comme par un devoir de mémoire le 730ème jour de mon kidnapping », fait-elle savoir dans son message. Très contente que ses peines sont partagées par bon nombre de personnes, l’opposante Reckya Madougou a imploré Dieu pour qu’il réalise ses promesses sur leurs chemins. Elle s’est réjouie de l’implication réelle des présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi dans ce combat pour sa libération. « Oui effectivement, j’ai été informée de toutes vos initiatives, journalistes, chroniqueurs, femmes et hommes politiques avec à leurs têtes nos anciens Présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, acteurs de la société civile, artistes, femmes et hommes partout au Bénin et à l’étranger…J’ai été émue de noter que vous partagez nos peines », a-t-elle indiqué. Elle invoque sur eux la réalisation des promesses de Dieu faites à son peuple. « La terre promise nous est aussi destinée. J’appelle la miséricorde et la grâce divines dans vos vies. Marchons ensemble dans la dignité malgré la douleur car la seule certitude immuable pour l’humain est que tout expire », ajoute-t-elle.

Alban Tchalla