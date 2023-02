Acquisition de huit tracteurs portuaires: Bénin Terminal renforce ses équipements au Port de Cotonou

Vues : 17

L’opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou, Bénin Terminal s’est doté de huit tracteurs portuaires flambant neufs. Mis en service depuis le 3 février dernier, ces équipements à la pointe de la technologie vont contribuer au développement des services de l’opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou et à garantir son fonctionnement.

Les nouveaux tracteurs portuaires de Bénin Terminal

Ce qu’il faut retenir : D’un coût total de 636 592 276 Fcfa (soit environ un demi-million d’euros) et financés par Bénin Terminal, ces huit tracteurs portuaires à la pointe de la technologie sont la pièce maîtresse du transport des conteneurs sur le terminal. Equipés d’un puissant moteur, ils ont la particularité de déplacer des charges lourdes pouvant aller jusqu’à 75 tonnes. Ces engins sont fabriqués à Utrecht aux Pays-Bas par Terberg, spécialisé dans les équipements portuaires. Ils ont été réceptionnés à la mi-décembre sur un navire en provenance du Port d’Anvers et sont rendus opérationnels après une phase de mise en conformité assurée par la Direction technique de Bénin Terminal.





Entre les lignes : Chacun de ces engins est équipé d’une cabine de pilotage spacieuse, dûment insonorisée et climatisée, qui disposent également d’un siège à amortisseur mécanique réglable, d’essuie-glaces avant-arrière et d’une issue de secours ; le tout garantissant confort optimal et sécurité au chauffeur. C’est un énième investissement que la société Bénin Terminal fait dans les tracteurs portuaires modernes et à faible empreinte carbone. Selon le Directeur général, Fabrice Ture, l’acquisition de ces nouveaux tracteurs témoigne de l’engagement de la direction dans la quête permanente de l’excellence opérationnelle au service des usagers. « Ces engins à faible empreinte carbone matérialisent également nos choix en matière de préservation de l’environnement conformément à notre Label Green Terminal », a déclaré Fabrice Ture.

A propos de Bénin Terminal : Grâce à 95 milliards de FCFA (145 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple, le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Alban Tchalla