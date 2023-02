Suite aux performances des Démocrates aux législatives 2023: Eric Houndété, le très prochain Chef de file de l’opposition

Vues : 50

Eric Houndété, Président du parti Les Démocrates

Le chef de file de l’opposition connu depuis quelques mois au Bénin va bientôt rendre le tablier. Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif National du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) devrait s’en doute être convaincu de cette nouvelle donne au terme des dernières législatives où le parti Les Démocrates, une autre formation se réclamant de l’opposition, a décroché un nombre non négligeable de sièges au parlement, 28 députés. S’ils n’ont pas pu atteindre la majorité pour gagner d’autres challenges à l’Hémicycle, les Démocrates s’en sortent quelque peu, en arrachant un autre pouvoir pas des moindres. La Loi N°2019-45 du 25 novembre 2019 adoptée portant statut de l’opposition en République du Bénin adoptée par les députés de la 8ème législature est assez précise et claire. En son article 7, elle dispose ceci : « Est considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef d’un groupe de partis politique de l’opposition dont le nombre de députés à l’Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. … ». Toujours en son article 7, la même loi stipule aussi : « Est enfin considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef de parti politique de l’opposition représenté ou non à l’Assemblée nationale mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l’issue des dernières élections législatives ou communales ». Si Paul Hounkpè a pu bénéficier des performances de FCBE aux communales 2020, ce parti ayant été le seul de l’opposition à y prendre part à l’époque, sa fonction de chef de l’opposition est désormais remise en jeu avec l’avènement des Démocrates qui ont raflé les 28 sièges au parlement au dernier scrutin législatif. IL ne semble donc plus avoir de raison, au regard des dispositions de la Loi, que le chef de file de l’opposition ne change pas de main d’ici peu. Il reste que sa nomination intervient en conseil des ministres et fait objet d’un décret présidentiel dont le chef de l’Etat est signataire. En exprimant officiellement leur appartenance à l’opposition lors de la déclaration de constitution de leur groupe parlementaire, les députés Démocrates ont davantage balisé le terrain pour que le nouveau Chef de file de l’opposition soit d’office le président du parti, Eric Houndété.

Christian Tchanou