Réquisitoire du groupe parlementaire Les Démocrates : Wilfried Léandre Houngbédji répond à Nourénou Atchadé

Wilfried Houngbédji, Porte-parole du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hougbédji était face à la presse en ligne le vendredi 17 février 2023 où il a répondu au réquisitoire des Démocrates. Cette séance s’inscrit dans le cadre de sa rencontre hebdomadaire avec les medias.

Président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé a déclaré le dimanche 12 février dernier que « la misère devenue endémique est vécue très difficilement par nos concitoyens qui la portent comme leur croix. C’est tout le peuple qui vit la misère du fait de la mal gouvernance économique, politique et sociale », a-t-il insisté. En réaction vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a affirmé que « comme les gens ont toujours faim, que le parti Les Démocrates prenne l’argent qui a servi à faire la fête pour aider ceux qui ont faim à ne plus avoir faim ». En répondant de cette manière, Wilfried Léandre Houngbédji fait allusion à une fête organisée par le parti pour célébrer ses candidats élus députés. Selon lui, si ce parti de l’opposition était sincère et en cohérence avec ses accusations, il devrait réserver l’argent qui a servi à organiser une réjouissance et le mettre à la disposition de ceux qui ont voté pour lui en signe de reconnaissance pour soulager leur ” misère “. « Comme on est reconnaissant pour le vote que vous avez fait pour nous et qu’on veut que votre situation change, on prend cet argent qui voulait nous servir à faire la fête et on vous aide à ouvrir un commerce, ou bien à avoir un peu de revenus. C’est aussi une stratégie pour fidéliser l’électorat », souligne-t-il. Dans son intervention, Wilfried Léandre Houngbédji s’est aussi interrogé en ces termes : « Est – ce que Monsieur Atchadé est toujours au Bénin ou est-ce qu’il parle toujours du même Bénin ? ». Puisqu’« une chose est d’être acteur politique de l’opposition, de ne pas partager même du tout la philosophie de celui qui est en place, mais l’autre chose c’est aussi de respecter et d’aimer le pays et le peuple auxquels on appartient parce que tout ce qui est fait depuis 2016 ce n’est pas un mérite de Patrice Talon seulement. C’est le mérite de tous les Béninois, tous les secteurs dans lesquels, il y a autant d’améliorations où on impulse une dynamique si positive ».

Alban Tchalla