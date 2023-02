Contrôle et éthique dans l’Enseignement supérieur: Voici le discours de Eléonore Yayi à l’installation des membres

Vues : 28

La cérémonie d’installation des membres de la délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’Enseignement supérieur a eu lieu ce vendredi 17 février 2023. A cette occasion, la ministre en charge de l’Enseignement supérieur a adressé un discours de fierté et de satisfaction des multiples réformes engagées par le président de la République dans l’Enseignement supérieur. « Cet organe est le dernier maillon du secteur éducatif en matière de contrôle et d’assurance qualité », a-t-elle dit. Elle dit n’avoir aucun doute que les attentes seront comblées. La ministre a aussi rassuré de l’entière disponibilité de son ministère à répondre promptement et efficacement aux diverses sollicitations. Voici son discours :

Eléonore Ladékan Yayi, Mesrs

CEREMONIE D’INSTALLATION DES MEMBRES DE LA DELEGATION GENERALE AU CONTROLE ET A L’ETHIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ALLOCUTION DE LA MESRS

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République,

Monsieur le Président du Conseil national de l’Education,

Mesdames et messieurs les Ministres, et éminentes personnalités,

Mesdames et messieurs membres des délégations du Cabinet ministériel, et des Universités publiques ;

Messieurs les Présidents des faitières des Etablissements privés d’enseignement supérieur,

Chers Responsables d’organisations estudiantines, représentant les étudiants des Universités,

Mesdames et Messieurs, en vos titres rangs et fonctions,

Monsieur le Président de la République,

Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez fait initier, pour le compte du secteur de l’Education une série de réformes courageuses dont le seul but est de doter notre pays de ressources humaines de haute facture, capables de créer la richesse et d’impulser le développement national.

Dès lors, un ensemble d’actions ont été réalisées dans les 3 ordres d’enseignement. On pourrait aisément et avec beaucoup de satisfaction citer entre autres :

l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’EFTP ;

le changement de paradigmes avec la réorientation des Universités vers des Universités-Métiers ;

la révision des curricula de formation en lien avec les besoins du marché ;

la construction et l’équipement d’infrastructures modernes au sein de nos centres de formation ;

le recrutement du personnel enseignant et son renforcement ;

la création du Conseil national de l’Education (CNE) ;

pour ne citer que ceux là..

En installant le 21 janvier 2020 les membres du CNE, vous avez donné à tout un peuple, à tout un système, l’espoir d’un véritable renouveau.

En bon visionnaire, vous saviez l’utilité et l’importance d’un tel outil de gouvernance pour notre système éducatif.

En cette occasion, permettez-moi de témoigner toute notre gratitude au Président du CNE, et à toute son équipe, qui se donnent activement à la tâche pour répondre à nos multiples sollicitations. Pour preuve Monsieur le Président de la République, sur 166 documents soumis pour avis, le CNE, dans une démarche très méthodique et pédagogique a formulé ses réponses avec diligences, avec des commentaires et des recommandations qui nous ont permis de nous améliorer. C’est là une preuve de ce qu’un système soumis à évaluations périodiques génère le professionnalisme et la performance globale.

Monsieur le Président de la République,

Mesdames et messieurs,

Face aux multiples difficultés auxquelles les universités sont confrontées et qui impactent négativement la qualité de la formation, les déviances observées par endroits et qui compromettent l’avenir des apprenants, l’environnement de travail qui est en contradiction avec les nobles ambitions du gouvernement pour le sous-secteur, vous avez personnellement présidé le 10 juillet 2021, un séminaire national sur l’élaboration d’une stratégie de développement et de promotion de l’Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l’Innovation.

Ce fut le début d’un vaste chantier de mise aux normes des universités et centres de recherches, pour capter divers financements et assurer une réelle efficacité interne et externe du sous-secteur.

A ce jour on peut citer les actions essentielles ci-après qui en ont découlé et qui favorisent une amélioration remarquable de la gouvernance :

la fonctionnalité des Conseils d’Administration des universités et la sélection des personnes nommées aux hautes fonctions universitaires de direction ;

la réalisation sur votre instruction, d’un benchmark sur la transformation des universités sur la base d’un modèle d’e-learning et la mise en place d’une expérience pilote de téléenseignement dans nos universités ;

la ré évaluation du processus de rétrocession des frais d’inscription aux entités et le paiement des dettes relatives à la vacation dans toutes les entités de nos universités pour limiter les conséquences fâcheuses sur la qualité des enseignements et le profil des vacataires ;

l’adoption par le Gouvernement des textes juridiques relatifs à la vie des Ecoles doctorales et des Chaires de formation et de recherche dans les universités publiques ;

l’achèvement du processus de mise en place du fichier national pour les aspirants au métier d’enseignants du supérieur et le lancement dans les prochains jours de la plateforme en ligne, accessible à tous les Béninois, où qu’ils se trouvent, pour la constitution d’une base de données fiables. Le sous-secteur disposera dès lors d’un instrument de planification des besoins de recrutement des ressources humaines dans divers secteurs vitaux pour la transformation structurelle de notre économie.

Monsieur le Président de la République,

Mesdames et messieurs,

Malgré toutes ces actions, quelques défis majeures restent à relever à savoir :

– l’actualisation des curricula de formation ;

– la revue du cadre de vie dans nos universités publiques comme privées ;

– la qualité des supports d’enseignement et l’évaluation des enseignements par les apprenants ;

– le renforcement du corps d’encadrement ;

– la prise de conscience générale de tous les acteurs sur les principes cardinaux de gouvernance et la responsabilité sociétale pour un sous-secteur qualitativement productif ;

– la mise aux normes du système de recherche scientifique et l’opérationnalisation des axes stratégiques en vue de son financement.

Monsieur le Président de la République, s’il est vrai qu’avec le CNE nous avons commencé à faire du chemin, il n’en demeure pas moins vrai qu’un maillon opérationnel d’investigation, de suivi et d’évaluation est encore attendu pour favoriser une meilleure atteinte des objectifs de qualité fixés.

Ayant compris cela, après un long processus à la taille de vos ambitions, et après diverses consultations, la Délégation générale au contrôle et à l’Ethique est apparue comme la solution.

Ainsi, en adoptant en Conseil des ministres en sa séance du 25 janvier 2023, les décrets portant AOF de la Délégation générale au Contrôle et à l’Ethique dans l’Enseignement supérieur et nomination de ses membres, c’est le dernier maillon du secteur éducatif en matière de contrôle et d’assurance qualité qui vient boucler la boucle ! Merci Monsieur le Président de la République.

Pour rappel, cette nouvelle instance, sera dotée de tous les moyens utiles pour la réussite de sa mission qui est de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs, des obligations professionnelles et de la déontologie liée à leur statut dans les entités de formation et de recherche publiques et privées.

A ce titre, il convient de rappeler ici qu’elle :

– assure le contrôle des enseignements et l’évaluation des enseignants du supérieur ;

– veille à la mise en œuvre et à la qualité des enseignements, y compris les enseignements en ligne, puis en assure le suivi et l’évaluation ;

– instruit les dossiers de manquements présumés à la discipline, aux règles d’éthique et de déontologie professionnelle dans les écoles supérieures et universités du Bénin ;

– propose les mesures conservatoires ou de sanctions à l’effet de faire cesser ou punir tout manquement aux normes et règles professionnelles, de déontologie ou d’éthique dans l’enseignement supérieur.

Le Conseil des Ministres a consacré en sa séance du 25 janvier 2023, la nomination de sept personnalités qui siègeront au sein de cet organe. Il s’agit de :

Monsieur Epiphane SOHOUENOU, Délégué général ; Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, Délégué général adjoint ;

et comme Délégués :

Madame Rose FIAMOHE ;

Monsieur René-Xavier PERRIN;

Monsieur Norbert HOUNKONOU;

Monsieur Jules DEGILA ;

Monsieur Kpé Fo-Koku KPOGO

En cette solennelle occasion marquant leur installation, je voudrais très respectueusement vous exprimer, Monsieur le Président de la République, le double sentiment qui est le mien : fierté et satisfaction, mais au-delà, c’est l’engagement solennel de tous les acteurs universitaires autour de ce nouveau dispositif d’assurance qualité pour un environnement sain et prospère que je porte en toute responsabilité.

A vous distinguées personnalités, identifiées avec soins en raison de vos multiples expériences et compétences, pour conduire les premiers pas de cet organe pendant cinq années renouvelables, une fois, je voudrais vous adresser publiquement toutes mes félicitations. Je connais vos expériences sur le plan national, régional et international et votre ambition pour le secteur éducatif en général et son sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en particulier. Je n’ai par conséquent aucun doute que les attentes seront comblées. Consciente de la mission républicaine qui est la vôtre, je puis vous rassurer de l’entière disponibilité du MESRS à répondre promptement et efficacement à vos diverses sollicitations.

Prenons nos marques et avançons !

Je vous remercie.