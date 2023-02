Justice : 18 immeubles d’Ajavon mis aux enchères

Vues : 4

Sur décision de la CRIET en date du 19 juillet 2021, dix-huit immeubles appartenant à l’homme d’affaires Sébastien Germain Ajavon ont été mis aux enchères publiques par l’Etat béninois. Il s’agit de biens situés dans la commune de Sèmè-Kpodji et qui seront vendus aux plus offrants le mardi 14 mars 2023. Ils ont été saisis sur l’homme d’affaires au titre de la procédure judiciaire qui l’a condamné devant la CRIET. Dans la procédure, il y a quatre banques créancières d’Ajavon , notamment Ecobank-Bénin, Orabank-Bénin, Banque Atlantique et BOA-Bénin. Les résultats des ventes seront probablement versés au remboursement de leurs créances, conformément à la procédure engagée. Rappelons que poursuivi par l’Etat, l’opposant en exil en France, a été condamné en mars 2021 à cinq ans de prison ferme pour « faux, usage de faux et escroquerie » par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Sébastien Ajavon avait déjà écopé, en 2018, de vingt ans de prison pour trafic de drogues.

Olivier Allocheme