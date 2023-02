Exposition d’arts contemporains: L’ANSALB organise ‘’Academic’Art’’ du 16 au 24 février prochain

Vues : 5

L’Académie nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (ANSALB) organise du 16 au 24 février prochain l’exposition ‘’Academic’Art’’. Cette exposition qui s’ouvre le 16 février 2023, va se dérouler au niveau de son siège à Zongo. A l’occasion, il est prévu le lancement de l’ouvrage ” Who’s who, De la science et de l’art au Bénin” réalisé par l’Académie. En organisant cette exposition, l’ANSALB en collaboration avec l’Association Carrefour des Arts Visuels du Bénin veut rendre visibles les œuvres contemporaines des plasticiens Gratien Zossou, Sébastien Boko, Philippe Abayi, Sika da Silveira et Barthélémy Hountchonon.

Alban Tchalla