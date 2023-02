Production du poisson local : Le Gouvernement arme les pisciculteurs d’équipements piscicoles

Vues : 17

Le ministre Gaston Dossouhoui procédant à la remise de matériel

Pour booster la production halieutique locale, le Gouvernement du Bénin, à travers son ministre chargé de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, a procédé à la remise de matériels roulants et d’équipements piscicoles à une soixantaine de pisciculteurs béninois. La cérémonie de remise s’est déroulée, le mercredi 8 février 2023, à la Direction des Pêches Halieutiques à Cotonou.

De quoi s’agit-il : Dans le but de relever le défi de la production du poisson local, il est indispensable aux pisciculteurs d’acquérir des intrants pour produire suffisamment de poisson. C’est ce qui sous-tend la remise de matériel et d’équipements à une soixantaine de pisciculteurs, grâce au Projet de vulgarisation de l’aquaculture continentale, (PROVAC 2). Il s’agit de 12 Tricycles au profit des pisciculteurs producteurs d’aliment local et d’alevins de grande taille; de 10 pirogues au profit des pisciculteurs exploitant les cages flottantes; de 135 gilets de sauvetage pour équiper les pirogues mis en place par le Projet de vulgarisation de l’aquaculture continentale (PROVAC2) et de 100 poches de filet de 5mx5mx2m munies de filet de couverture. Ceci sur financement du budget national d’un coût total de 155 238 987 FCFA.

Ce qu’en disent les autorités : Pour le ministre Gaston Dossouhoui, à travers ce soutien aux acteurs de la production halieutique, le Gouvernement du Bénin mise gros sur la production locale des poissons afin de limiter au maximum les importations. «Si chaque année, le Gouvernement, avec insistance, fait des gestes du genre en direction d’une catégorie donnée, c’est qu’il attend de vous des résultats. Les besoins en produits halieutiques sont énormes. Mais l’essentiel de ce que nous faisons aujourd’hui vient de la pêche. Si l’élevage par nous-mêmes du poisson, donne la garantie de la qualité de ce que nous consommons, nous devons alors nous battre chaque jour pour exceller dans ce domaine», a souligné le ministre. Pour le Directeur de la production halieutique, Aron Brito, la remise de ces équipements est la preuve de la volonté du gouvernement, à travers le Projet de valorisation de l’aquaculture continentale qui vise à renforcer les capacités techniques des aquaculteurs et les accompagner dans la production locale de poisson au détriment de l’importation. Il a également salué l’intérêt qu’accorde le gouvernement à ce secteur. Les bénéficiaires savent qu’ils n’ont pas droit à l’erreur. Leur porte-parole, Dominique Kpossou, en fait la promesse. Après avoir remercié le chef de l’Etat, il a rassuré le ministre de la bonne utilisation du matériel et des équipements afin de réaliser les ambitions du Gouvernement dans le secteur.

Assise Agossa