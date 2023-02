Bande côtière de Djomèhountin à Cotonou: Les occupants sommés de déguerpir

Vues : 458

Les populations installées le long de la plage, passant dernière le palais des congrès jusqu’au centre commercial Erevan dans le 12e arrondissement de Cotonou appelés à vider les lieux. C’est ce qu’il a lieu de retenir après la descente sur le terrain, le mercredi 08 février 2023, du préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla. Accompagné des cadres de la préfecture, du chef du 12e arrondissement de Cotonou, des éléments de la police républicaine, l’autorité préfectorale a sensibilisé les occupants, qui y ont érigé des baraques en matériaux précaires sur la nécessité de libérer les lieux. Un moratoire de 24h leur a été accordé et la police républicaine est instruite de veiller à cette instruction et de sa non recolonisation. De même, les promoteurs de lieux de loisirs de ce côté de la plage, sont invités à se conformer aux prescriptions du gouvernement en matière de respect de l’espace public. Quant aux baraques et cabanes de fortune érigées dans les encablures de l’hôtel Golden Tulip le diplomate, elles ont été démolies afin de redonner à cette zone résidentielle tout son attrait.

Alban Tchalla