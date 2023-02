Pour renforcer leurs capacités opérationnelles: Les Forces armées dotées d’une cinquantaine de véhicules de troupes

Vues : 5

De nouveaux équipements roulants sont remis aux forces armées béninoises le jeudi 9 février 2023, dans le cadre de leur intervention de riposte aux attaques des groupes armés terroristes. C’est le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin qui a procédé à la remise officielle de ces matériels en présence du Général Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major des forces armées béninoises.

Fortunet Alain Nouatin

De quoi il est question : Il s’agit d’une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type Pick up Land cruiser Toyota dont plusieurs à double cabine. Parfaitement adaptés à la mission de lutte contre le terrorisme, ils ont une puissance de 10 chevaux avec la capacité de transport d’armes lourdes et de groupes de combat de plusieurs effectifs. Depuis les premières attaques des groupes armés terroristes au Bénin, les forces de l’ordre sont appuyées de diverses manières. En ce qui concerne le programme d’acquisition de matériels initié par le Chef de l’Etat, les FAB sont dotées de moyens de mobilité terrestre, de vecteurs aériens et d’engins flottants.

Pourquoi cette dotation : La dotation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de l’armée notamment de la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement 2021-2026 au titre de la défense. Selon le gouvernement, en 2016, le taux de réalisation des matériels automobiles au sein des forces armées béninoises était de l’ordre de 17%. A la faveur d’un plan triennal d’équipement 2018 2020, ce taux est passé à 51,10 % rendant ainsi les différentes unités pratiquement opérationnelles.

Entre les lignes : Remettant les clés au Général Fructueux Gbaguidi, le ministre délégué auprès du président de la république chargé de la défense nationale, Fortunet Alain Nouatin a salué l’engagement des forces de défense pour la réponse efficace qu’elles apportent dans la lutte contre l’expansion terroriste. Ces moyens roulants, à l’en croire, viennent à point nommé dans un contexte sécuritaire marqué par la récurrence des attaques terroristes. Pour accroitre la mobilité terrestre des troupes engagées, d’autres dotations sont prévues dans les prochains jours aux forces armées béninoises.

Le Général Fructueux Gbaguidi est satisfait de cet accompagnement de la part du gouvernement. « Je peux vous assurer que le moral du personnel bénéficiaire de ces moyens roulants va une fois encore être décuplé. Ils savent que le gouvernement pense à eux, et les accompagne dans leurs missions quotidiennes et dans la lutte contre le terrorisme en particulier », a-t-il dit. Il s’est réjoui que les forces armées béninoises sont chaque jour plus aguerries dans cette adversité.

Alban Tchalla