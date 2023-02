Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation: La ministre Eléonore Yayi échange avec les responsables

Vues : 4

Une délégation du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique conduite par la ministre Eléonore Yayi Ladekan, a effectué une descente le mercredi 8 février 2023, dans les locaux du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation CBRSI. Occasion pour la ministre, de partager avec le personnel dudit centre la vision du gouvernement pour la recherche scientifique.

Présentation du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation CBRSI, son fonctionnement et les différents axes sur lesquels le centre intervient. C’est entre autres, ce qui a fait l’objet des échanges au cours de cette visite de la ministre Eléonore Yayi Ladekan. Après les salutations d’usage, le Directeur Général du CBRSI Marc Kpodekon, a exprimé sa gratitude à l’autorité de tutelle et profité de l’occasion pour présenter les résultats acquis sur le terrain. Les projets en cours, les difficultés et surtout leurs attentes sont aussi présentés à l’autorité ministérielle. En exprimant leur immense plaisir de voir la ministre leur rendre visite, les agents ont exposées quelques de leurs doléances. Il s’agit du reclassement des chercheurs ayant fini leur formation en doctorat, de la levée de suspension de la formation des formateurs, du manque de moyens matériels et financiers, de la signature des arrêtés d’application des divers statuts des chercheurs de rang doctoral, du recrutement des chercheurs, de la réfection de certaines infrastructures du CBRSI en état de délabrement etc… Après les avoir écouté, la ministre Eléonore Yayi Ladekan, les a rassuré de l’attention qui sera portée à leurs préoccupations. Au terme des échanges, des recommandations sont faites pour s’inscrire résolument dans la vision du Chef de l’État. Il s’agit entre autre de l’accélération et de la finalisation du processus d’élaboration des nouveaux textes du CBRSI; de la reprise du dossier de recrutement des chercheurs pour mieux justifier les besoins en rapport avec le plateau technique du CBRSI ; de la rédaction des projets de recherche en lien avec les pôles de développement du Bénin et de rechercher le financement aussi bien au niveau national qu’international etc.

Alban Tchalla