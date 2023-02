AG de la Fondation pour le Programme élargi de vaccination: Moussa Yarou élu président du Conseil d’Administration

Vues : 32

Les membres de la Fondation pour le programme élargi de vaccination (PEV) ont tenu, le vendredi 10 février 2023, à la Direction départementale de la santé du Littoral, leur Assemblée générale statutaire. Au terme des travaux, Moussa Yarou a été élu président du Conseil d’Administration de ladite Fondation.

Moussa Yarou, président élu du Conseil d’Administration

De quoi s’agit-il : La Fondation pour le programme élargi de vaccination (PEV) Bénin a organisé son assemblée générale statutaire. C’est au tour du thème : « La Fondation PEV Bénin, quel avenir ? » que s’est déroulée ces assises de cette Fondation. Et au terme des travaux et des élections, c’est Moussa Yarou qui a été choisi pour conduire les destinés de ce Conseil pour les trois prochaines années. Il va présider un bureau de 17 membres. Après son élection, le nouveau président Conseil d’Administration Moussa Yarou, a remercié ses collègues qui ont placé leur confiance en lui. Il a, par la même occasion, sollicité leur accompagnement en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Entre les lignes : Mais avant cette élection, le président sortant de la Fondation, Dr Safiou Raimi Osseni, a présenté le bilan de son mandat (2018-2022) au cours duquel il regrette l’affaiblissement de l’engagement et la disponibilité des membres provoqué par le Covid 19. Conscient que la vaccination est un moyen efficace de prévention et de protection contre les maladies qui décimaient les enfants surtout à bas âge, il a réitéré l’engagement des membres de la Fondation à rester aux côtés du ministre de la santé afin de sauver la vie à beaucoup d’enfants. En procédant à l’ouverture des travaux de ces assises, le représentant du ministre de la santé, Dr Ali Imorou Bachabi, a adressé ses remerciements et a félicité les membres de la fondation pour leur engagement en faveur de la vaccination. La vaccination pour lui, est un bien public et la Fondation PEV contribue de façon pertinente à la prise de décision éclairée pour la gouvernance du programme de vaccination au Bénin. Au nom du ministre, il s’est réjoui de la fonctionnalité et de la vitalité de ladite fondation. « Je vous exprime toutes mes gratitudes pour les efforts consentis pour la vaccination au Bénin», a-t-il dit. A l’en croire, la Fondation depuis sa création s’est illustrée à travers plusieurs innovations allant dans le sens du plaidoyer pour la mobilisation des ressources et l’appui à la mise en œuvre d’une carte de prestation de service de vaccination.

Au cours des travaux de l’Assemblée générale

Par ailleurs : Il faut dire que pour une reprise optimale de leurs activités après la covid-19, les membres de la Fondation entendent mettre en place un comité ad’hoc de revue des objectifs de la Fondation et la formulation de nouvelles orientations adaptées aux multiples défis à relever dans les années à venir. Organisation de la société civile, la Fondation PEV Bénin, est une initiative lancée en 1995 en vue de contribuer à la pérennisation au Bénin de la vaccination infanto-juvénile dans les limites de ses moyens techniques, matériels et financiers.

Alban Tchalla