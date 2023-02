Expérience Tèbè sur la situation au sein du parti: « Des dispositions sont prises pour endiguer la crise au MPL »

Vues : 22

Le président du MPL Expérience Tèbè s’est officiellement prononcé sur les législatives, la crise au sein du parti et les perspectives. C’était au cours d’un récent passage sur l’émission 5/7 matin de l’ORTB.

Expérience Tèbè, président du MPL

Au sujet de la crise : Au lendemain des élections, le parti Mouvement populaire pour la libération (MPL) a été secoué par une crise. Cette situation qui prévaut au sein de ce parti, ne laisse personne indifférente. Se prononçant sur le sujet, Expérience Tèbè, président du MPL a rassuré que dans toute organisation sociale comme les formations politiques en croissance, il y a parfois de ces crises qui naissent. Parce que, dit-il, dans un panier de tomates, il y a toujours quelques-unes qui ne sont pas en état et qui tentent de pourrir le reste. « C’est dans cette perspective qu’il s’est trouvé deux de nos camarades au lendemain des élections, certainement qui avaient des choses à se reprocher, qui ont fait des fuites en avant pour créer une crise. Mais très vite, des dispositions sont prises pour endiguer cela, situer les responsabilités, appliquer les textes de façon disciplinaire et évidement, laisser la justice connaître des cas de diffamation et autres, des propos très graves qui ont été tenus envers les uns et les autres et surtout, envers l’institution », a-t-il dit. Il a rassuré que les institutions judiciaires sont en train de connaître du dossier.

Les perspectives du parti : S’agissant des perspectives que vise le parti MPL au sortir de cette élection, Expérience Tèbè indique qu’ils vont devoir rebâtir et revoir leur stratégie pour pouvoir rebondir. « Nous avons fait une offre politique pour cette neuvième législature, nous n’avons pas été suivis. Il va falloir faire le point, le bilan des raisons pour lesquelles, le peuple ne nous a pas suffisamment suivis. La perspective, c’est de ne pas se laisser distraire par des évènements qui ne sont pas dans le cadre de la croissance de notre organisation », poursuit-il. A la question de savoir si Expérience Tèbè reste et demeure le président du MPL, il n’a pas hésité à confirmer. Selon ses propos, aujourd’hui, l’environnement est très réglementé et il n’est plus possible de faire des putschs en dehors du cadre réglementaire et statutaire des organisations politiques. « Il y a des instances qui installent les dirigeants et qui également, les renouvellent », a-t-il laissé entendre. Il n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à cette petite performance au scrutin dernier avant de dire que le MPL n’envisage pas se fondre dans un autre grand ensemble de l’opposition.

Quelles sont les leçons tirées du scrutin : Parlant des grandes leçons que tire le parti, il fait observer que dans ce nouvel environnement du système partisan, il est difficile pour les formations politiques jeunes qui n’ont pas de grands moyens, qui n’ont pas pu réaliser un bon maillage du territoire national, de réaliser de grandes performances au cours des échéances comme les législatives. « Il faut beaucoup travailler en amont. Il faut reprendre le travail à la base avant de pouvoir s’assurer d’un bon encrage et de pouvoir participer à des échéances comme celle-là », conclut-il.

Alban Tchalla