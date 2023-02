Mise en place de la 9ème législature : Les 109 reçoivent leurs attributions, installation et élection du bureau dimanche

Les députés élus pour le compte de la 9ème législature de l’Assemblée nationale sont invités à prendre part à la cérémonie officielle consacrant leur installation qui aura lieu le dimanche 12 février prochain au palais des gouverneurs à Porto-Novo. C’est par un communiqué en date du 6 février 2023 référencé N°0193-23/AN/SGA et signé du Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou que le doyen d’âge de la 9ème législature, l’honorable Cossi Barthélémy Mellon Vidjannangni a adressé ladite invitation à ses collègues députés élus conformément aux dispositions de l’article 153.2 de la constitution, 3,6 et suivants du règlement intérieur de l’institution parlementaire et 147 du code électoral.

