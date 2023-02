Carnet noir: Le professeur René Derlin Zinsou n’est plus

Vues : 51

Professeur René Derlin Zinsou

Le père de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou, le professeur René Derlin Zinsou a rendu l’âme le samedi 04 février 2023 à Cotonou, à l’âge de 97 ans. Médecin de profession, René Derlin Zinsou a fait ses preuves dans plusieurs pays du monde et a servi de grands hommes d’État. Il a été le médecin personnel de l’ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor et a exercé au Bénin, en Afrique et en France. Ce grand homme de culture, un humaniste d’une dignité incomparable a intégré l’Académie nationale française de chirurgie en janvier 2019 pour ses nombreuses recherches scientifiques. Humaniste d’une dignité, d’une humilité, d’une lucidité et d’une constance incomparable, il a toujours une histoire sur le Bénin, l’Afrique et la France à raconter. Témoin d’un siècle d’espoirs et d’épreuves pour le Bénin et l’Afrique, il a été et restera un modèle de courage, d’espérance et surtout un repère pour les générations présentes et futures. L’illustre défunt est le père de Lionel Zinsou, ancien premier ministre sous Boni Yayi et candidat malheureux à la présidentielle 2016.