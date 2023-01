Super Ligue Pro saison 2022-2023: Coton Fc, Dragons Fc, Buffles Fc, Requins Fc, AsVO, As Cotonou,…toutes les équipes qualifiées

Vues : 19

La Ligue Pro vient de finir. Elle fera la place dès le 18 février prochain à la Super Ligue Pro, saison 2022-2023. A cette étape, 16 équipes seront en lice. Il s’agit des équipes ayant terminé parmi les 4 premières de chaque zone. Parmi elles, on a AsVO, As Cotonou et Bani Gansè qui ont attendu la dernière journée de cette phase pour valider leur ticket. ASVO a battu sèchement Dragons (3-0) pour composter son billet. As Cotonou en déplacement à Toffo, a pris le meilleur sur Aspac (1-0). Bani Gansè pour sa part, a surpris le leader de la Zone B, Loto-Popo, par le score de 2-1 à Grand Popo

La liste des 16 équipes qualifiées pour le Super Ligue Pro

1- ASPAC

2 AS COTONOU

3- ASVO

4- AYÉMA FC

5- BANI GANSÉ

6- BUFFLES FC

7- CAVALIERS FC

8- COTON FC

9- DADJÈ FC

10- DAMISSA FC

11- DRAGONS FC

12- DYNAMO D’ABOMEY

13- JAK

14- LOTO-POPO

15- REQUINS FC

16- TAKUNNIN FC