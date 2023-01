Préparatifs de la Can U20 Egypte 2023: Les Ecureuils prennent départ pour le Maroc ce jour

Vues : 21

Les Ecureuils U20 à l’entrainement

Conformément à leur calendrier de préparation, les Ecureuils U20 se rendront dès ce jour au Maroc. Ils quitteront Cotonou pour rejoindre Casablanca où ils poursuivront leur préparation avant de rallier l’Egypte pour la phase finale de la CAN U20. Mais, avant de prendre le départ, ils ont bouclé leurs séances de mise en condition au stade Gmk le samedi dernier. Démarré le jeudi, ces séances ont vu surtout au cours du dernier acte les joueurs travaillé dans deux ateliers après une demi-heure d’échauffement bien rythmé. Le premier atelier qui a duré 25mn, est celui de la conservation de balle et de l’attaque défense avec comme objectif, l’agressivité dans le bon sens du terme. Il y a eu ensuite une mise en place tactique de 25mn dans la moitié de terrain avec 3 différents groupes. Le jeu aéré sur le côté, le placement haut des milieux et défenseurs ont été passés en revue. Enfin, il y a eu 15mn de jeu dirigé avec une opposition pour mettre en application l’exercice de l’atelier précédent. La séance a pris fin par une course de vitesse intermittente étant donné que c’est la dernière séance à Cotonou.

Après cette séance, Mathias Déguénon et ses hommes s’en vont au Maroc pour des matchs amicaux devant leur permettre d’avoir du rythme quand ils entreront en compétition. Là-bas, ils seront rejoints par les joueurs qui évoluent à l’étranger et qui n’ont pas pu se rendre à Cotonou.

Anselme Houénoukpo