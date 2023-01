Drame de Dassa : L’Association des Promoteurs d’Auto Écoles Agréées du Bénin compatit

Suite au drame survenu le dimanche 29 janvier 2023 à hauteur de Dassa-Zoumè du fait de la collision entre un bus transport en commun de personnes et un camion qui a occasionné plus d’une vingtaine de décès et de nombreux blessés.

La journée du dimanche 29 janvier 2023 a plongé toute la nation béninoise dans un profond deuil. Un bus de transport Baobab est entré en coalisions avec un camion à hauteur de Dassa-Zoumè et a causé pour l’instant 22 morts et des blessés graves. Face à ce drame, l’Association des Promoteurs d’Auto Écoles Agréées du Bénin (APAAB) a adressé un message de compassion aux familles des victimes. Lisez plutôt.

