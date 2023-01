Visite de travail du SE du Conseil de l’Entente au Bénin : Patrice Talon fait des recommandations pour la redynamisation de l’organisation

Vues : 2

Le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, Marcel Amon-Tanoh échange avec le Président Patrice Talon

Le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, Marcel Amon-Tanoh était en visite au Bénin le mercredi 25 janvier 2023. Reçu par le chef de l’Etat Béninois Patrice Talon au palais de la marina, les deux personnalités ont échangé sur les diligences effectuées pour la bonne tenue du prochain sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Entente prévu pour se tenir à Lomé. Ils se sont également entretenu sur le point des actions entreprises pour insuffler un nouveau dynamisme à l’institution sous régionale.

Au terme des échanges, le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente a exprimé sa satisfaction pour les conseils et orientations reçus de la part du président Patrice Talon dans le but de rendre l’organisation efficiente en matière budgétaire. Selon les propos du Secrétaire Exécutif, le président Patrice Talon, souhaite voir le Conseil de l’Entente se positionner comme : «une organisation essentiellement politique, chargée de la concertation des Chefs d’Etat sur les grandes questions nationales, continentales et internationales ». Ces recommandations jugées pertinentes par Marcel Amon-Tanoh, seront mises en œuvre et un point en sera fait au Président de la République du Bénin avant la tenue du prochain sommet des chefs d’Etat. Le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente a, par ailleurs, assuré que l’institution se porte bien et reste viable. C’est là tout l’intérêt du repositionnement de l’organisation dont le sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement en sera le point d’orgue.

Les échanges entre les deux personnalités se sont tenus en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci et de Romuald Wadagni, ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances. Il faut préciser que depuis sa prise de fonction à la tête du Conseil de l’Entente, c’est la deuxième fois que Marcel Amon-Tanoh arrive au Bénin pour une séance de travail.

Assise Agossa