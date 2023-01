Installation de la 9ème  législature: Bio Tchané donne des instructions aux députés BR

Vues : 2

Le Secrétaire Général National du Bloc républicain a rencontré le mardi 24 janvier 2023, les députés élus du Bloc républicain et leurs suppléants. C’était à l’occasion d’un mini séminaire initié en prélude à l’installation de la neuvième législature. Au cours de la rencontre, Abdoulaye Bio Tchané a fait les points des élections législatives de 2023. Il a insisté à ses élus à l’observance de la discipline au sein du parlement. « On n’a pas besoin de chamailler à travers la presse qui a fait quoi. Nous avons tout le temps pour tirer les leçons qui serviront au parti. Ça ne sert à rien de se déchirer en public », a-t-il conseillé aux députés BR. En ce qui concerne la désignation des membres du bureau de l’Assemblée, il a expliqué aux parlementaires que c’est un exercice difficile. Il a fait comprendre à l’assistance qu’il faut d’une part l’appartenance politique des candidats et leur qualité aux postes à pouvoir. Pour finir ses propos, le SGN du BR a souhaité une bonne rentrée parlementaire à ses élus. A sa suite, l’he Barthélemy Kassa a entretenu les élus sur leur rôle de même que le fonctionnement du parlement surtout pour les nouveaux. « Nous allons saluer les réformes du chef de l’Etat qui ont permis à ce qu’aujourd’hui les suppléants aient une autre considération au niveau de l’Assemblée nationale. Sinon avant, à aucune installation, on ne pouvait compter aucun des suppléants. Aujourd’hui les suppléants sont faits pour entretenir les sièges », précise-t-il. Le député selon lui, est un élu du peuple qui est chargé de voter les lois et de contrôler les actions du gouvernement.

Alban Tchalla