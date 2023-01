Soutenance de thèse à l’UTS: Godefroy Gaspard Goudjo, nouveau docteur en Sciences Économiques

Mention très honorable pour Godefroy Gaspard Goudjo, au terme de sa soutenance de thèse de doctorat en Sciences Économiques. La soutenance a eu lieu jeudi 12 janvier 2023, à l’Université Thomas Sankara sise à Ouagadougou au Burkina-Faso. L’impétrant a planché sur le thème: « Accès au financement et productivité de l’agriculture familiale au Bénin: cas des petites exploitations ». Tout est parti du constat selon lequel, malgré le manque de financement des petites exploitations agricoles, celles-ci assurent dans tous les pays du monde, la quasi-totalité de la production agricole. Dans sa présentation, l’auteur a fait remarquer que celles qui arrivent à bénéficier d’un financement, améliorent de façon quantitative et qualitative leur production. En témoignent les résultats de l’analyse des données de la campagne agricole 2016-2017 au Bénin.

You cannot copy content of this page