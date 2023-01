Démarrage de l’ouverture des plis: La Cour constitutionnelle s’active pour la proclamation des résultats

Vues : 89







Le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou a procédé au lancement dans la matinée de ce lundi 09 janvier, les opérations devant conduire à la proclamation des résultats des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Le lancement a eu lieu en présence du Vice-président de la Cour, Sylvain Messan Nouwatin, des responsables à divers niveaux et du personnel de la haute juridiction. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou, la crédibilité du scrutin se mesure aussi à partir du sérieux qui va caractériser le travail des différentes sections de la Cour. Il a, à cet effet, invité le personnel à beaucoup de sérieux dans le travail qui sera fait. Après cette cérémonie protocolaire, le président de la Cour constitutionnelle et sa suite ont visité les différentes sections. Là les différentes équipes sont mises en place et y travaillent d’arrache-pied. Une équipe spéciale est installée pour la réception, le contrôle et la confirmation de la présence effective du nombre de plis annoncé. Après cette étape, s’en suivra l’ouverture des plis. Les plis ainsi classés sont acheminés vers la salle de dépouillement pour la vérification et la validation. Les informations sont ensuite transmises à la salle informatique pour la saisie.

A l’issue de cette lourde étape, la haute juridiction va statuer souverainement sur les résultats qui sortiront des traitements informatiques et va proclamer les résultats qui pourront probablement intervenir le jeudi prochain. « Je vous invite à ne pas prendre à la légère ce que vous faites parce que les résultats des élections en dépendent. Ce que la nation attend de nous dépend de ce que vous allez faire ici. Je vous recommande de travailler avec beaucoup de sérieux et de disponibilité pour que dans les délais qui nous ont donnés par la loi, nous puissions proclamer les résultats », a déclaré le président de la Cour constitutionnelle au lancement des travaux.

Alban Tchalla