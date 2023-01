Législatives 2023: Les votants se font désirer

Les élections législatives sont en cours. Démarrées à 7h dans tous les centres de vote presque dans les arrondissements de Ouèdo et Togba, ces élections ne connaissent pas encore une grande affluence. Les votants peines à sortir en grand nombre pour accomplir leur devoir civique. Ici, dans le centre de vote de l’Epp Adjagbo, si les opérations se tiennent dans le calme, les votants se comptent au bout des doigts. Il en est de même aux centres de l’Epp Ouèdo-centre, Epp Ouega-Tokpa, Kpossidja et l’Epp Ahossougbéta. Les raisons, les citoyens sont allés aux cultes.

