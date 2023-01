Jacques Ayadji de Moele-Bénin après le vote: “J’invite tous les partis politiques à accepter les résultats”

Le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji a voté ce matin à l’EPP Awaya dans le village Awaya, commune de Dassa-Zoumè au poste de vote n°1. Il était accompagné du candidat titulaire du parti Moele-Bénin dans la 10e Djagui Vincent. Après son vote, Jacques Ayadji se dit satisfait et invite les partis politiques à accepter les résultats tels qu’ils seront proclamés par les institutions chargées de ces élections. Pour lui, le processus électoral s’est bien déroulé. « Mes impressions sont bonnes. Le vote s’est déroulé dans la paix. Mon souhait, c’est que cela se poursuit et que les meilleurs gagnent. La discipline et la rigueur sont deux mots dont nous avons besoin pour construire le Bénin. Comme le Chef de l’Etat l’a dit après son vote, le Bénin est en train de tourner dos à de mauvaises pages. Il y a eu une campagne électorale bien menée. Je n’ai pas de doute qu’à l’issue de ce processus, nous aurons un parlement qui va ressembler à notre pays », a laissé entendre le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji. Au nom de la paix, il exhorte les partis à accepter les résultats. « J’invite tous les partis politiques que les résultats tels qu’ils seront présentés, de les accepter quel que soient nos sentiments. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des lois. Au nom de la paix, que nous tous nous puissions accepter ce résultat », a-t-il dit.

You cannot copy content of this page