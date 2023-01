4ème  édition de Toffa Hoxo: Voici les recommandations des jumeaux pour l’année 2023

Vues : 9

Du 29 au 31 décembre 2022 à Abomey-Calavi, la Fondation Hoxo Nubudo a organisé la 4è édition de la célébration du mystère des Jumeaux. C’est une initiative de Dah Aké Oundjèglo le Roi des Jumeaux, qui se déroule en début de chaque année pour savoir les conduites à tenir pour la nouvelle année.

Les explications de Sa Majesté Oba AdeKpawalé au cour de la célébration

De quoi il est question : Prière à l’Autel de Hoxo (Jumeaux), adoration et invocation de Hoxo (Jumeaux), Hoxo sin wulilè (Bain-Rituel Sacré des Jumeaux), Hoxo Fa National et International et le décryptage et l’enseignement de Hoxo. C’est entre autres des manifestations qui ont marqué cette célébration initiée par la Fondation Hoxo et qui est à sa quatrième édition. Organisation de la société civile d’Afrique qui se positionne pour révéler le mystère des jumeaux comme clé d’épanouissement personnel et de développement collectif, la Fondation Hoxo dirigée par Dah Aké Oundjèglo, le Roi des Jumeaux, s’investit dans la promotion de Hoxo, l’esprit sacré des jumeaux depuis plus de 6 ans. Des têtes couronnées de distinguées positions ont fait le déplacement. Sous l’autorité et la bénédiction solennelle de Sa Majesté Oba AdeKpawalé, 9è Roi d’Illasso, cette célébration a été effective.

Entre les lignes : Les grandes séquences qui ont meublé la célébration, sont la consultation de l’oracle ancestrale Fâ pour savoir sous la bénédiction, la protection et la conduite des jumeaux, comment aborder l’année 2023 pour en tirer le maximum de bénéficier pour jouir des fruits positifs que l’année réserve à chacun. En effet, le Fâ a présenté trois signes. Un signe central et deux signes latéraux. Les principales recommandations données par les trois signes, dont le décryptage a été donné par le conseil de 8 prêtres Fâ, ont recommandé le respect de l’aînesse. Les jumeaux ont demandé de prendre soin des mères pour avoir leur bénédiction, source de protection et de prendre soin des pères pour recueillir la transmission, source de continuité. L’oracle suggère aux populations de faire attention à l’avortement en cette année. Il a été recommandé de faire preuve de synergie, de solidarité en 2023 pour prévaloir sur les défis que l’année peut envoyer. Il a été évoqué des risques opérationnels liés à certaines affections physiques comme des maladies affectant le système digestif, des risques liés à la maternité et à des fausses couches. Il a été recommandé de marcher sur la vérité en 2023 et de rester fidèle à ses engagements. De prendre garde à ne pas faire des promesses que l’on n’est pas sûr de pouvoir honorer.

Par ailleurs : Tour à tour, le professeur Raymond Assogba, le Roi Oba Adé Kpawalé, Dah Aké Oundjèglo et biens d’autres ont expliqué le bien-fondé de la rencontre. Ils ont affirmé leur fierté et appeler les béninois à valoriser l’identité culturelle. Il faut dire qu’une série de décryptage sur ce que c’est que Hoxo a meublé ces activités. Pour le prête Fâ, Gbêmadoyomin, avant toute chose, il faut consulter le Fâ. Hoxo (Jumeaux) est l‘esprit sacré et consacré qui préside à beaucoup de choses dans l’immatériel. Hoxo est l’interface directe entre le créateur suprême et l’ensemble des divinités endogènes. Aucune des divinités endogènes n’opère sans recours à Hoxo. Et pour cela, il est important selon les acteurs que le mystère soit révélé. Les responsables de cette organisation ont invité les parents des jumeaux à savoir l’onction qu’ils ont reçu une grâce à mettre au monde des jumeaux. Il faut que les jumeaux eux-mêmes sachent les interdits pour bénéficier de la grâce naturelle. Des prières ont été faites pour la nation béninoise, le continent africain dans son combat actuel d’affirmation de son identité et des prières pour le monde entier pour que paix et abondance, prospérité et joie règnent. Il faut ajouter que l’évènement a eu lieu sous royales auspices des Majestés Oba Adekpadawalé, Dada Aglinmasse et Dada Vognon Adidekon Danhouegnon.

Alban Tchalla