Meeting dans la 6è CE : Les leaders de la vague bleue au contact des populations de Godomey et d’Abomey-Calavi

Le présidium lors du meeting à Godomey

Après la 19e circonscription électorale, c’est le tour de la 6e de recevoir la visite des leaders de la vague bleue ce mardi 03 janvier 2023. Ici, Jacques Ayadji avait à ces côtés, Koffi Aza, Simplice Béhanzin, le coordonnateur de la 6e circonscription électorale, Dognon Saturnin.

Là encore, Ayadji a présenté aux populations de Godomey, l’offre de législature du parti Moele-Benin. Il a accentué ses propos sur l’engagement de Moele-Bénin à créer un fonds d’appui aux femmes et aux jeunes pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Un fonds qui sera alimenté par le cinquième (20%) des émoluments des députés que le peuple béninois acceptera bien d’octroyer au parti MOELE-BENIN. Selon Jacques Ayadji, ce fond servira à faire des emprunts sans intérêt aux femmes pour qu’elles commencent des activités génératrices de revenus. « Si vous avez appris un métier et que vous ne pouvez pas prendre votre diplôme, nous allons regarder dans la caisse et vous prêter de l’argent sans intérêt. Nous allons également aider ceux qui veulent conduire de taxi-moto ou tricycle à payer l’engin et à rembourser petit à petit », a-t-il ajouté. Jacques Ayadji a invité le public d’accorder à Moele Benin tous les 8 députés de la 6e circonscription électorale. Les populations de Godomey ont été rassurées et convaincues de l’offre de législature du parti.

Les candidats montrant le logo de Moele-Bénin aux population de Calavi



Le même exercice a été fait à Abomey-Calavi dans la soirée de ce même mardi 3 janvier 2023. A cette occasion, Jacques Ayadji a montré de façon claire à la population de Calavi là où elles vont mettre leur cachet le 08 janvier 2023. Pour la fierté nationale par l’inclusion, Jacques Ayadji exhorte les électeurs à mettre leur cachet sur Moele-Bénin le 8 janvier prochain.

