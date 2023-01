Vues : 22

Jacques Ayadji, Président du parti Moele-Bénin

Le parti du mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Benin (Moele-Bénin) a adressé ce mardi 03 janvier 2023 à la Cour Constitutionnelle un recours contre les liste des coordonnateurs d’arrondissement et celle des membres des postes de vote publiée par la Cena.

Selon le parti, cette liste révèle des imperfections susceptibles d’être corrigées. D’après le constat fait par le parti, la liste des coordonnateurs d’arrondissement regorge 07 doublons et 615 doublons pour ce qui est des membres des postes de vote. Selon la lettre de recours signée par le Directeur adjoint du cabinet du président du parti Moele-Benin, Wilfried Viahoundé, des mêmes personnes sont le même jour et pour la même élection à la fois coordonateurs d’arrondissement et membres de postes de vote ou membres de plusieurs postes de vote. Avec des preuves à l’appui, le parti politique de Jacques Ayadji demande ainsi à la haute juridiction de déclarer contraire à la constitution cette façon de faire qui est de «publier une liste avec autant d’imperfections».