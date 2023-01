Campagne électorale dans la 19 e circonscription électorale : Ayadji et ses colistiers à la conquête des électeurs de Adjarra

Vues : 7

L’ex parlementaire Aloukou Minankodé accorde son soutien à Moele-Bénin

Restant figé dans une logique de renouvellement progressif de la classe politique béninoise, le parti Moele-Bénin de Jacques Ayadji entend ratisser large dans le cadre des élections législatives de 2023. Ce mardi 03 janvier 2023, une délégation du parti de la vague des bleus, conduite par son président, Jacques Ayadji était à Adjrara à Mededjonou pour appeler les populations à voter pour Moèle Bénin. Jacques Ayadji était accompagné du candidat Minankodé Nabil, fils de l’ancien député Aloukou Minankodé, ainsi que des autres candidats du parti Moèle Bénin dans la 19e circonscription électorale.

C’est à la suite d’une longue caravane qui s’est ébranlé depuis la ville de Porto-Novo jusqu’à Adjarra que le président Ayadji et ses colistiers se sont rendus au domicile de l’ancien député Aloukou Minankodé. Fier du positionnement de son fils, l’ancien député a reçu avec ferveur la délégation du président Jacques Ayadji qui a positionné son fils sur la liste de Moèle Bénin. Au cours des échanges, le leader Ayadji a d’abord remercié l’ancien député qui a fait 4 mandats à l’assemblée nationale et qui, en voulant passer la main, a choisi le seul parti politique aujourd’hui qui prône le renouvellement de la classe politique. « Il se fait que dans la 19eme circonscription électorale, son enfant Nabil Minnkodé, par son militantisme a été positionné comme candidat titulaire sur la liste de Moele-Bénin », a martelé Jacques Ayadji qui a également rassuré l’ancien parlementaire qu’il ne craint rien contrairement à ce que les gens disent et les menaces qui lui parviennent. « N’ayez pas peur parce qu’ils veulent compter sur vos peurs et faire échouer votre fils », a-t-il rassuré. Jacques Ayadji a profité de l’occasion qui lui est offerte pour présenter à l’ancien député et à la population de Adjrara, présente massivement au domicile de minankodé l’offre de législature du parti qui a d’ailleurs rassure le public. Il s’agit notamment du programme de législature qui ambitionne de mettre à la disposition des femmes et des jeunes 20% du salaire des députés, ce qui prouve à suffisance, le souci de solidarité et de prospérité partagées qui meuvent le jeune parti politique et sa différence d’avec les autres. « Ce que nous voulons faire en allant au parlement, c’est de voter des lois pour le bien-être des populations. Ceux qui vous promettent de construire des routes vous mentent », a-t-il déclaré Jacques Ayadji à l’occasion de ce metting politique.

Jacques Ayadji et ses colistiers chantent l’hymne du parti



Convaincu d’une telle offre de législature, l’ex parlementaire Aloukou minankodé a remercié et félicité Jacques Ayadji qui a positionné son fils et assuré le parti de son soutien. Il a donné son feu vert pour le suivre et rester l’icône de son fils Nabil minankodé titulaire de liste dans la 19 e circonscription électorale. Avec les assurances de Jacques Ayadji, l’ancien député se dit prêt à accompagner le parti Moele-Bénin dans la lutte pour l’inclusion totale.

Il faut rappeler que la 19ème circonscription électorale, qui est composée des communes de Adjarra, Aguégué, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji compte 6 sieges qu’ambitionnent de conquérir les candidats du parti Moèle Bénin Serge Noukpo Ahouansou, Agbaossi Paul Seveho, Minankodé Nabil, Yessoufou Djimon, Kanfonhoué Senami Mireille et Vodounon Bignon Marielle pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes.

Assise Agossa