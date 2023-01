Décès d’un militant de Gogounou: Le parti ‘’Les Démocrates’’  exige  que toute la lumière soit faite

Vues : 1

Le parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ a perdu le samedi 31 décembre 2022, un de ses militants de la commune de Gogounou. Il s’agit du militant Bachirou Gounou, professeur d’Histoire et de Géographie au CEG Wara dans la commune de Gogounou. Dans un communiqué en date du 1er janvier 2023, le parti soupçonne et dénonce « un assassinat orchestré » de ce militant retrouvé sans alors qu’il revenait d’un meeting de campagne. « Notre camarade de lutte Bachirou Gounou, Professeur au CEG de Wara dans la Commune de Gogounou a été lâchement assassiné par des individus alors qu’il revenait d’un meeting de campagne pour soutenir son frère candidat sur la liste du parti Les Démocrates à Ségbana », a fait savoir la Direction nationale de campagne du parti. Elle précise dans ce même communiqué que le corps du défunt « a été abandonné sur les lieux du crime. Rien de tout ce qu’il possédait n’a été emporté par ses assassins ». Pour le parti ‘’Les Démocrates’’, cet assassinat qui provoque une grande tristesse et un désarroi dans les rangs des militants en cette période de campagne électorale. Tout en interpellant les autorités sécuritaires sur leur devoir de protection de tous les citoyens quelle que soit leur obédience politique, le parti réclame que toute la lumière soit faite et que les auteurs et commanditaires de ce crime, soient appréhendés et punis conformément aux dispositions légales. Par la même occasion, le parti Les Démocrates invite « ses militants et militantes ainsi que ses sympathisants et sympathisantes à rester calmes et à garder leur sérénité en ne cédant pas à la panique et en ne répondant pas aux provocations d’où qu’elles viennent ».

Alban Tchalla