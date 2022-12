Législatives du 08 janvier 2023: Corentin Kohoué soutient les nobles ambitions de Moele-Bénin

Vues : 13

Échange de civilités entre les deux personnalités

Ce mercredi 28 décembre 2022, Jacques Ayadji et sa délégation de campagne ont pris d’assaut la 11è circonscription électorale. Première étape de cette randonnée de consultation et de mobilisation d’électeurs, l’arrondissement d’Azovè dans le département du Couffo. A l’occasion, l’ex-préfet, Corentin Kohoué et candidat à la dernière présidentielle de 2021, a accordé à Jacques Ayadji et sa suite, une audience à son domicile privé sis dans l’arrondissement de Houedamè dans le village de Adjalohoué. La délégation du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) conduite par Jacques Ayadji et le candidat titulaire Léon Koboudé, a échangé avec l’ex-préfet sur les élections législatives du 08 janvier 2023. Malgré son agenda chargé, l’ancien candidat à la présidentielle de 2021 a attendu la délégation qu’il a accueilli avec joie. Le seul objet d’ailleurs de leur discussion est l’avenir du pays et plus particulièrement le déplacement du Couffo.

Kohoué séduit par le parti des pauvres

Le président de Moèle Bénin Jacques Ayadji a saisi l’occasion de cette rencontre exceptionnelle pour présenter à l’ancien député, ancien préfet, ancien candidat à la présidentielle le programme de législature du parti Moele-Bénin. L’ancien préfet a beaucoup apprécié cette offre politique qui se différencie des autres. En effet, Moele-Bénin va à ces élections sous le sceau de l’unité nationale et de l’inclusion. Son ambition part de l’inclusion de toutes les composantes de la société dans le processus et accorde une place aux jeunes, aux femmes et aux personnes en situation de handicap, aux artistes, paysans etc. Étant une personnalité soucieuse des couches socioprofessionnelle vulnérables surtout qu’il vit lui-même parmi les paysans, Corentin Kohoué a dit toute sa joie de faire partie du parti Moele-Bénin avec son disciple Léon Koboudé, qu’il a fortement recommandé à Jacques Ayadji et les populations du Couffo.

L’ancien candidat à la présidentielle envoie un message fort



Pour recevoir la délégation du parti Moèle Bénin, l’ancien candidat à la présidentielle de 2021 a préféré rester dans son domicile privé, situé en retrait de la ville d’Azové. Pour le voir, le larder du parti Moèle Bénin Jacques Ayadji a affronter en personne le calvaire de la route qui mène au domicile privé de l’ancien candidat à la présidentielle. Ayadji et sa suite, sont finalement arrivés dans le village de Adjalohoué dans l’arrondissement de Houedamè, commune d’ Azovè. L’hôte de Ayadji a goûté le calvaire des populations, percevant ainsi le message du politicien Corentin Cohoué. Heureux d’avoir néanmoins fait le déplacement, Ayadji a fait parler son cœur. Il a dit à son aîné politique Corentin Cohoué que la souffrance des populations constitue la grande préoccupation du gouvernement et de son parti, Moele-Bénin. Il s’agit de la construction d’infrastructure routière.

Tout en remerciant Jacques Ayadji de sa présence chez lui, Corentin Cohoué a plaidé pour que la voie qui mène à la localité soit prise en compte dans les travaux en cours dans le pays. « Je suis très heureux de votre déplacement et je souhaite sérieusement que cette route soit réfectionnée », a dit Cohoué à Jacques Ayadji au terme des discussions. Le visiteur de l’ancien candidat s’est réjoui du soutien de l’ancien préfet et du suffrage que le président Cohoué promet accorder au parti Moele-Bénin. Un suffrage capital aux dires de Ayadji. A la suite de ce tête-à-tête, l’ancien préfet a recommandé à tous ses réseaux politiques le parti Moèle Bénin qui a tenu un géant meeting de campagne du parti dans la localité. Rappelons que la 11è Circonscription prend en compte les communes de : Aplahoué, Djakotomey et Klouékanme et dispose de 4 sièges. Dans cette Circonscription, KOBOUDE Léon, Anjorin Stanislas, YEBOU Doctoro, CAPO Akuete, Yvon COMLAN Kocou Charles, ZOUNCHEME Damien Comlan et ZINFLOU Désiré sont candidats avec des Candidatures exclusivement réservées aux femmes HOSSOU Joseline Clara et KAKPO Viviane.

Alban Tchalla