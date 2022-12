Campagne électorale dans la 10 Circonscription: Ayadji scelle le pacte de la victoire de Moele-Bénin à Ouèssè

Vues : 8

Accompagné d’une forte délégation composée des candidats et des leaders de son parti, Jacques Ayadji est allé ce mardi 27 décembre à Ouèssè où il s’est entretenu avec les communautés des églises évangéliques, méthodistes, union d’hommes renaissance et les cellules de base du parti Moele Bénin. Cette descente s’inscrit dans le cadre de la campagne de proximité de Moele-Bénin pour les législatives.

Ayadji au cours de la séance

Pour un Bénin uni et solidaire, il ne faut pas laisser en rade les chrétiens. Ils font partie de la communauté et doivent être aussi impliqués dans les actions publiques. C’est fort de cet engagement que Jacques Ayadji, président du parti Moele Bénin et ses lieutenants ont débarqué ce jour au sein des communautés des églises dans le cadre de leur périple de campagne électorale pour les législatives. Ayadji s’est fait accompagner des candidats du parti dans la 10e circonscription électorale ainsi que l’artiste préféré des communautés mahi, le très populaire Gbézé Zèguèzougou. En effet, le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a été tiré au numéro 1 sur le bulletin unique. Le chiffre 1 représente le premier. Alors que Dieu est le numéro 1, il est le premier. Donc Dieu accompagne le parti Moele-Bénin qui a été tiré premier pour le passage dans la presse. Dans l’église, on dit la vérité et grâce à la communauté chrétienne de Ouèssè, Moele-Bénin sera la première force politique à l’issue du scrutin du 08 janvier prochain. C’est ce qui justifie la présence du président du parti Moele Bénin Jacques Ayadji et ses Etats-majors au milieu des fidèles chrétiens. Étant donné que Moele-Bénin prône l’inclusion, le président Ayadji venu appuyer les candidats de la circonscription électorale dans leurs stratégies de mobilisation de l’électorat, a rassuré cette communauté.

En plus de les rassurer, la délégation du parti est venue aussi pour s’imprégner des difficultés que cette communauté rencontre au quotidien. « Comptez sur nous. Notre parti, c’est le parti de tout le monde », a déclaré le chef de la délégation Jacques Ayadji. Pour lui, le seul vote qu’il faut pour le Bénin en général et pour les Collines en particulier, c’est le vote pour le parti Moele-Bénin. « Faites tout possible pour qu’on ait plus que trois députés ici. Nous cherchons quatre députés ici », a-t-il souhaité. A son tour, le candidat titulaire de la circonscription, Julien Adinanon, leur a demandé de faire un tout petit effort. Cet effort qui consiste à faire un choix utile, le choix de Moele-Bénin. Aucune entreprise ne peut vraiment se développer sans le politique. Les fidèles de l’église ont rassuré la délégation et imploré l’Éternel sur les candidats. Ils ont également promis les accompagner à travers des prières de tout au long de cette période jusqu’à la victoire du parti.

Il faut noter que Jacques Ayadji a tenu une réunion de commandement électorale avec les équipes de campagne du parti de Ouèssè avant de faire un tour de ville avec son cortège largement salué par la population de cette ville rurale qui promet choisir le parti qui a de la considération pour les couches vulnérables. Le président de Moèle Bénin a donc promis revenir à Ouèssè pour le meeting de la campagne électorale dans la localité. Signalons que la 10 CE, est composée des communes de Ouèssè, Glazoué et Savè et dispose de 4. Adinanon Akakpo Julien, Assogba Okri Mohamed, Aholou Alobakin, Dakpo Bodje Pierrette, Djagui Vincent Léchédé, Taio Boris Biaou Emeko sont les candidats de Moele-Bénin et Assogba Enonlidje Elisabeth et Oricha Lékou Edwige pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes.

Alban Tchalla