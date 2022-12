Investiture des soldats politiques pour les législatives 2023 : Le parti Mpl envoie en mission ses 218 candidats

Vues : 3

(Expérience Tèbè actionne la stratégie de victoire du parti)

Expérience Tébé, président du MPL

En prélude aux élections législatives du 08 janvier 2023 au Bénin, le parti Mouvement populaire de libération (Mpl) a investi ses 218 candidats le samedi 17 décembre 2022 au centre de promotion de l’artisanat de Cotonou. C’était en présence du président d’honneur du parti Sabi Sira Korogoné que le leader Expérience Tèbè a envoyé ses commandos en mission pour assurer la victoire du parti au soir du scrutin.

De quoi s’agit-il: A 22 jours des législatives de 2023, le parti du Mouvement populaire de libération (Mpl) a sacrifié à la tradition et investi ses 218 candidats aux scrutins du janvier 2023. Le parti s’apprête donc à participer pour la fois dans l’histoire du Bénin à une élection. Ce parti constitué majoritairement des jeunes venus de toutes les circonscriptions électorales entend conquérir sa place au parlement à travers une jeunesse remplie de vivacité et prête à servir. Les candidats ont reçu pendant la cérémonie d’investiture le flambeau de la victoire des mains du président du parti Mouvement populaire de libération.

Ce qu’en dit le directoire : Le président du parti Mpl, Expérience Tèbè à l’entame de son allocution a d’abord remercié les militants pour leur courage et enthousiasme derrière la cause commune. « Je voudrais vous faire remarquer que nous avions quitté l’incertitude et nous sommes dans la réalité électorale », a déclaré Expérience Tèbè en indiquant à ses militants que le pire est passé derrière eux et que le plus difficile est désormais d’amener les populations à comprendre le projet de législature défendu par le parti et de les convaincre à y adhérer. Selon lui, cette investiture revêt d’ailleurs tout le caractère institutionnel du combat pour lequel ils se sont engagés pour le peuple et au nom du peuple. A entendre Expérience Tèbè, le parti Mpl veut aller aux élections pour « bâtir un autre Bénin, dans lequel, il fera bon vivre ; dans lequel, personne n’écopera plus de peine pour ses opinions politiques ou ne sera dans la hantise de voir restreint ses droits et libertés ; dans lequel, les résistants ne seront guère contraints à l’exil ; dans lequel, notre justice sera impartiale ; dans lequel, le pouvoir d’achat prendrait du pas sur toutes les formes d’inflation ; dans lequel, tous les partis politiques pourraient démocratiquement s’affronter à armes égales ; dans lequel nous retrouverons le gout et la vertu du contrôle parlementaire à l’assemblée nationale, dans lequel, aucun député ne sera à la solde de l’exécutif et dans lequel, il y sera constitué que de parlements dignes, capables de contrôler l’action gouvernementale que de veiller à la cohérence et à l’efficacité de l’exécutif autant qu’ils banniraient toutes les lois attentatoires au principe de la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple». Une mission que comptent accomplir les candidats qui, par leur représentant a promis au directoire du parti et devant le président d’honneur de remporter cette victoire inédite. « Monsieur le Président, vous avez devant vous des guerriers et au soir du 08 janvier nous allons nous réunir et rire», a-t-il rassuré en rappelant à ses camarades que le parti Mpl est le parti de l’amour, de l’harmonie et de la paix. Des révélations qui ont impressionné le président d’honneur du parti qui n’a pas manqué d’imposer deux options aux militants: «Gagner ou soit gagner».

Les militants MPL à l’occasion de l’investiture de leurs candidats

Entre les lignes : Au terme des allocutions, une communication a été présentée aux militants sur le thème : ” Jeunesse et engagement politique, la balise pour la restauration de la démocratie béninoise”. Après cette communication, le président a capté l’attention de ses militants sur le projet de législature du parti qui a été également présenté. Selon le présentateur, ce projet a été construit après moult constatations et a pour vision de faire du parlement béninois un levier de l’encadrement de la démocratie et du développement intégral du Bénin. Les stratégies d’une victoire certaine ont été également présentées aux militants qui sont sortis de la salle tous aguerris et prêts pour le combat.

Assise Agossa