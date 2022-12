Le Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a rencontré le samedi 17 décembre 2022, ses militants de la 6 e Circonscription électorale. Après Adjarra au domicile du député Aloukou Minankodé, Bio Tchané et sa délégation était au domicile de l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Patrice Hounsou-Guèdè, directeur de campagne BR dans la 6 ème et superviseur Atlantique. Venus de toutes les contrées de la sixième circonscription électorale avec à leur tête le député Nathanaël Sokpoékpé, les militants ont présenté au Secrétaire Général National du parti, Abdoulaye Bio Tchané toutes les sections installées dans la circonscription électorale. Dans son message, le député Nathanaël Sokpoékpé a précisé le sens du prochain combat. Au nom de tous les militants du parti Bloc Républicain, il a promis ressortir au soir du 8 janvier avec 6 sur les 8 députés recherchés dans la sixième circonscription électorale. Le Secrétaire Général National du parti, Abdoulaye Bio Tchané a pris bonne note de la promesse qui a été faite tout en expliquant ce que la 6 ème circonscription électorale représente dans l’arsenal électif au Bénin. Pour lui, il n’est pas question qu’il y ait de relâche. Une manière pour le Secrétaire Général National de galvaniser la troupe pour la grande bataille électorale prochaine. Les responsables du BR se sont engagés à relever le défi pour une circonscription électorale mieux en vue en termes de développement.

