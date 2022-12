Sortie des promotions 3, 4, 5 et 6 de master professionnel EPDév: 71 auditeurs reçoivent leurs parchemins de fin de formation

Vues : 1

Les promotions 3, 4, 5 et 6 de master professionnel ‘’Etudes prospectives et développement’’ (EPDév) ont reçu dans la matinée du jeudi 15 décembre 2022, leurs diplômes marquant ainsi la fin de leur formation. C’était à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’amphi Etisalat à l’Université d’Abomey-Calavi, en présence de la coordonnatrice scientifique dudit master, Professeur Sidonie Clarisse Hedible et du Vice-recteur chargé des affaires académiques, Professeur Patrick Yélindo Houessou.

Le Vice-recteur Prof. Patrick Houessou remet la bouse à Gilberte Totin, major de sa promotion

Ce qu’il faut retenir : Ils sont au total 71 auditeurs désormais techniciens pour accompagner l’ensemble des acteurs de développement dans leurs différents projets et programmes. Un maillon indispensable selon les responsables de cette formation pour la conduite des processus de développement au Bénin et ailleurs dans le monde. En effet, ces 71 spécialistes des études prospectives sont issus de quatre différentes promotions dont les promotions 3, 4, 5 et 6 des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Cette cérémonie a été marquée par l’octroi des bourses à Gilberte Totin et Edgar Bada. Ceux-ci sont sortis majors de leur promotion avec de très bonne note.

Ce que disent les acteurs : Souhaitant la bienvenue aux participants à cette cérémonie, le Chef de département de sociologie-anthropologie, Dr Emilia Azalou Tingbé, a précisé que la prospective est un outil incontournable dans toutes les actions de développement. A en croire la coordonnatrice scientifique dudit master, Professeur Sidonie Clarisse Hedible, le master professionnel ‘’Etudes prospectives et développement’’ (EPDév) a une tradition d’exigence et d’excellence. Elle a salué le mérite, l’endurance et le courage des récipiendaires. « Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous allez tirer le meilleur des enseignements. Elle a exprimé sa reconnaissance aux enseignants pour la formation de qualité donnée à ces nouveaux diplômés. Cette cérémonie de sortie est la résultante d’un travail d’équipe.

Le Doyen de la Fashs, Monique O. Kouaro remet la bourse au 2è major

Tout en remerciant tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement de ce master, le Doyen de la Fashs, Monique Ouassa Kouaro a exhorté les 71 récipiendaires à faire preuve de courage et de détermination pour réussir leur vie professionnelle. Elle dit n’avoir aucun doute que le marché de l’emploi s’ouvrira à eux. « C’est un master important, central, fondamental et déterminant pour le développement de l’Afrique », a fait comprendre Professeur Patrick Yélindo Houessou. Il souhaite que leur travail impacte dans 5 ou 10 ans les mentalités et le développement au Bénin. Le porte-parole des récipiendaires, Romuald Sossou s’est réjoui de la formation de qualité reçue et a fait savoir qu’ils sont bien aguerris pour l’accomplissement de la mission.

Remise de diplôme par le chef de département, Emilia Azalou Tingbé

« Vous avez contribué à la formation de cadres compétents prêts à servir la nation », a-t-il dit. Il s’est engagé à accompagner les autorités dans la planification stratégique et opérationnelle de leur différents projets et programmes de développement mis en œuvre au Bénin, mais également ailleurs.

Entre les lignes : La remise de parchemins aux diplômés, la distinction des responsables de ce master et la photo de famille ont mis un terme à cette cérémonie.

Alban Tchalla