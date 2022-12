Coopération:   Talon échange avec  Kagamé  pour mieux affronter les Djihadistes

Vues : 5

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon s’est entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagamé ce jeudi 15 décembre 2022. La rencontre entre Patrice Talon et son homologue Paul Kagame est intervenue en marge du sommet États-Unis/Afrique qui se tient depuis le mardi 13 décembre 2022 à Washington. En effet, les deux chefs d’Etat ont discuté de la coopération entre leurs deux pays. Il s’agit notamment de l’économie et le renforcement de capacités. Plusieurs autres sujets de coopération ont été abordés. Il faut rappeler qu’en septembre 2022, le gouvernement béninois avait annoncé la signature accord militaire avec le Rwanda avec le Rwanda pour bénéficier de l’appui logistique et de l’expertise dans la lutte contre le djihadisme. Comme on le constate, le Chef de l’Etat Patrice Talon saute désormais sur toutes les occasions qui s’offrent à lui, pour se donner davantage de moyens contre ces terroristes qui sévissent depuis quelques mois dans le nord Bénin. Il en a d’ailleurs fait une question majeure dans son récent message sur l’état de la nation. A cette occasion, il avait dévoilé les fortes mesures engagées par son gouvernement, pour ramener la quiétude dans ces régions cibles. Des mesures au nombre desquelles, la création de plusieurs postes avancés des forces de défense et de sécurité, leur renforcement en équipements, le recrutement continuel du personnel militaire, etc. Patrice Talon veut en finir une fois de bon avec les djihadistes. Et c’est à juste titre, qu’il profite ainsi de sa présence aux USA ainsi que celle de Paul Kagamè pour peaufiner la coopération militaire spécifique à laquelle il aspire tant auprès du corps sécuritaire rwandais dont les prouesses en matière de lutte contre les terroristes sur le continent africain ne sont plus à démontrer.

Alban Tchalla