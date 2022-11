Passation de charges au Soroptimist International Club Cotonou Amazone : Victoire Agbidinoukou succède à Léopoldine de Souza

Vues : 41

La présidente Victoire Isabelle Agbidinoukou (à droite) recevant la cloche des mains la pass president, Léopoldine de Souza

Ce que vous devriez savoir : La gestion du Soroptimist International Club Cotonou Amazone reviendra dès le 1er janvier 2023, à une nouvelle équipe que va présider Victoire Isabelle Agbidinoukou. Cette dernière est investie conformément aux textes qui régissent ce club service, en attendant le jour J, le samedi 19 novembre 2022, au Novotel Hôtel de Cotonou. C’est lors de la cérémonie de passation de charges qui s’est déroulée en présence de la marraine du club Amazone, Josée Aballo, Raima Osséni Moudachirou (président du SI Union Bénin) et d’autres anciennes présidentes des différents clubs du Soroptimist International basés au Bénin. Diverses étapes ont marqué ladite cérémonie. Il s’agit de l’allumage des bougies (4) suivant la tradition pour rappeler les symboles d’espoir, de foi, d’amour et de paix que représente le Soroptimist International, de la présentation de l’historique du Soroptimist International par Berthe Bonou et son avènement au Bénin, par Brigitte Menttélé et surtout de la transmission des attributs du club par la présidente sortante (Immediat Pass President), Léopoldine de Souza, à son successeur.

Ce que disent les présidentes : Au moment de porter le collier, de remettre le fanion puis la cloche à son successeur, Léopoldine De Souza s’est dite fière de son équipe et du travail abattu durant son mandat. «Chères sœurs, laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste très sensible», a-t-elle déclaré avant de reconnaitre que la présidente n’est rien sans le soutien de tous les membres du club. A sa suite, la toute nouvelle présidente, Isabelle Agbidinoukou s’est voulue reconnaissante envers toutes celles qui l’ont soutenu et qui lui ont montré le bonheur d’appartenir à un club comme le Soroptimist International et surtout celui qui est mien. «Aussitôt venue dans le club, j’ai eu droit à des responsabilités qui m’ont été confiées par les sœurs comme pour me dire, nous avons confiance en toi», a-t-elle souligné en rappelant son parcours au sein du club. Ancienne secrétaire, trésorière et vice-présidente du club, le docteur en pharmacie ayant adhéré puis été cooptée en 2010 a annoncé que «son mandat n’a aucune excuse » s’il ne fait pas mieux plus que le mandat qui finit. «Il y a deux ans presque, quand la sœur Léopoldine recevait le collier au fort moment de la covid19. Cette pandémie a pris presque la moitié de son mandat. Mais, elle a tenu la barque et des projets ont été réalisés », a-t-elle salué avant de poursuivre «aujourd’hui, la pandémie s’est éloignée de nous et je me dis que le bureau que vais diriger n’a aucune excuse pour ne pas faire mieux».

Anselme HOUENOUKPO