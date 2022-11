Consultation Ophtalmologique à l’EPP Midombo : Le Rotary Club de Cotonou et l’Ong Eden Vision garantissent une meilleure vue aux écoliers

Vues : 20

Un apprenant en pleine consultation ophtalmologique

De quoi s’agit-il : ‘’Mes yeux, mon avenir’’. C’est par ce slogan que le Rotary Club Cotonou Doyen conduit par sa présidente Me Bilikis Assani, a fait œuvre utile, le samedi 19 novembre dernier à l’Ecole primaire publique de Midombo, à Cotonou. Aux côtés de ses partenaires notamment l’Ong Eden Vision et du Dr Dorcas Adjati, médecin ophtalmologiste spécialisée dans la prise en charge des maladies des yeux chez les enfants, le groupe Rotary a organisé une consultation ophtalmologique au profit des apprenants en classe de CM2 de ce lieu de savoir. Ceci, dans le but d’assurer aux apprenants un meilleur fonctionnement de leurs yeux et d’apporter des corrections classiques à leur acuité visuelle. Cette activité qui a suscité l’engouement au sein des apprenants et enseignants, répond à l’un des axes stratégiques du Rotary Club qu’est l’éducation à la base à travers la santé de la mère et de l’enfant.

Que retenir : Au total, 126 enfants ont été examinés au cours de cette sortie par les experts de l’Ong Eden Vision, sous la supervision de Dr Dorcas Adjati. Dans cette même démarche, les organisateurs ont fait don de 43 verres médicaux aux enfants dont le besoin se faisait sentir. Un geste social qui n’a pas laissé de marbre les bénéficiaires ainsi que leurs enseignants. Ces derniers ont exprimé à l’équipe de Me Bilikis Assani et du Dr Dorcas Adjati, toute leur reconnaissance pour ces consultations qui leur permettent de s’assurer d’une meilleure santé de la vue. « C’est pour moi un sentiment de satisfaction d’avoir été utile à la communauté, s’est réjouie la présidente du Rotary Club Cotonou Doyen qui a également exhorté les bénéficiaires au bon usage des verres médicaux. Il faut remarquer qu’au cours de cette même activité, les enfants des classes de CM2 ont bénéficié d’une consultation en soins dentaires. A cet effet, ils ont été orientés sur de bonnes attitudes en vue d’une meilleure éducation en matière d’hygiène dentaire.

Rastel Dan