Tournée du président Atrokpo dans les 49 communes inondées : Malanville, Gogounou, Bembèrèkè et Sinendé, reçoivent l’appui de l’ANCB

Le président de l’ANCB au milieu des écoliers

De quoi s’agit-il : Touché par le sort des populations des communes frappées par les intempéries qui ont inondé plusieurs villes du Bénin, le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) et Maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, a apporté le soutien de l’Association à ces dernières. C’est à travers une tournée entamée depuis quelques jours, dans les 49 communes concernées.

Que retenir des premières descentes : Hier mardi 8 novembre 2022, c’est la ville de Gogounou qui a été la première à accueillir le président de l’ANCB, les bras chargés de vivres, de kits scolaires, de moustiquaires imprégnées et de cartons de savon. L’euphorie était à son comble pour les populations ravies du geste de l’édile de Cotonou qui soulagera un tant soit peu, leurs peines. Présent à cette cérémonie de remise de dons, le Maire Seydou Bari Tidjani a apprécié les bonnes œuvres de l’ANCB et de son Président Luc Sètondji Atrokpo. « Grâce à votre leadership, les communes de l’Alibori dont je suis le président ont bénéficié de beaucoup de choses de la part de l’ANCB et les dons de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnées que nous venons de recevoir n’en sont qu’une petite illustration », s’est réjoui le Maire Seydou Bari Tidjani. Ensuite, cap a été mis sur les communes de Bembèrèkè et Sinendé. A ces étapes, les Maires Garba Yaya de Bembèrèkè et Sanni Bio Kouri de Sinendé ont remercié l’ANCB et son Président Luc Sètondji Atrokpo pour leur geste de solidarité. « C’est pour la première fois que j’ai vu de mon vivant un Président de l’ANCB initié une distribution de dons à l’endroit de nos populations pour répondre aux besoins réels des sinistrés », a informé l’édile de Bembèrèkè, Garba Yaya. Son homologue de Sinendé n’a pas manqué de louer la démarche du président de l’ANCB. « Je remercie le Président de l’ANCB pour son leadership et sa clairvoyance. Son geste vient compléter les actions du Gouvernement pour soulager les peines de nos populations victimes d’inondation », a dit Sanni Bio Kouri.

Bien avant Gogounou, Luc Sètondji Atrokpo était à Malanville le lundi 7 novembre 2022 pour exprimer sa compassion et manifester sa solidarité aux populations, au nom de l’association Nationale des Communes du Bénin. « Je suis venu au nom de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), dire notre compassion et manifester notre solidarité aux 49 communes concernées. Au nom de l’ANCB, je suis venu symboliquement avec des vivres, des kits scolaires, des moustiquaires et des cartons de savon. Ce n’est que notre pierre que nous apportons à l’édifice, car le Gouvernement a pensé aux victimes des inondations », a-t-il expliqué avant d’exprimer la gratitude de l’ANCB au Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et son Gouvernement, pour les importantes mesures et dispositions prises en conseil des ministres du 19 octobre 2022, afin de leur exprimer la solidarité nationale. « Que la providence nous fasse revenir ici à Malanville et dans toutes les communes que la délégation va parcourir, pour des événements éclatants », a-t-il souhaité.

Par ailleurs : Après Malanville et Gogounou, les populations des autres villes frappées par les inondations sont attendues pour recevoir le soutien plein de solidarité de l’ANCB.

Rastel Dan