Législatives 2023: L’ appel de cœur de Maître Kingnidé Paulin AKPONNA pour des élections législatives apaisées en janvier 2023 dans la Commune de Savè.

Me Paulin Akopanna

Maître Kingnidé Paulin AKPONNA a lancé un message à la paix à l’endroit de la population de la commune de Savè dont il est natif et les invite à œuvrer pour des élections législatives apaisées en janvier 2023. Cet vibrant appel à la paix est lancé à travers une vidéo. Dans cet entretien qu’il accepté d’accorder au journal, il dévoilé qu’une vaste campagne de vulgarisation est également prévue dans les huit (08) arrondissements de la commune de Savè par une équipe de cadres et de représentants des communautés résidentes locales. Objectif, sensibiliser les populations sur les habitudes qu’elles devraient adopter. « C’est déjà un important premier pas pour montrer à la population qu’à tout égard, il nous est plus bénéfique d’adopter un comportement de paix avant, pendant et après les élections législatives de janvier 2023 pour apporter un soutien franc au Programme d’Action du Gouvernement du Président Patrice Talon et continuer par bénéficier de ses nombreuses réalisations au profit de la Commune », a-t-il indiqué en ajoutant qu’il passera à la phase primordiale de signature d’un manifeste de paix et de non-violence. Un acte qu’il entend poser par la négociation avec les différents partis politiques actifs dans la commune de Savè et l’organisation d’une cérémonie de déclaration d’engagement pour la paix et la non-violence, ainsi que la signature du manifeste et l’allumage du flambeau de la paix.

Voici l’intégralité de ses propos

L’événement précis : Vous avez lancé un message de paix à l’endroit de la population de Savè à travers une courte vidéo en langue Nagot. Pensez-vous que les populations sont vraiment touchées par votre message ???

Maître Kingnidé Paulin AKPONNA : A l’étape actuelle non mais une vaste campagne de vulgarisation est prévue dans les huit arrondissements de Savè par une équipe de cadres et de représentants des communautés résidentes dans la Commune de Savè. Ce, à travers le Programme des Ambassadeurs de la Paix à Savè.

Pensez-vous que sensibiliser la population serait suffisant pour les élections législatives apaisées en janvier 2023 ???

Non pas du tout. C’est toutefois déjà un important premier pas pour montrer à la population qu’à tout égard il nous est plus bénéfique d’adopter un comportement de paix avant, pendant et après les élections législatives de janvier 2023 pour apporter un soutien franc au Programme d’Action du Gouvernement du Président Patrice TALON et continuer par bénéficier de ses nombreuses réalisations au profit de la Commune. Ensuite je passerai à la phase primordiale de signature d’un manifeste de paix et de non-violence.

Un manifeste de paix et de non-violence ???

Oui un manifeste de paix et de non violence pour une adhésion de toute la classe politique, toute tendance confondues, comme les FCBE, Les Démocrates, l’UP- le Renouveau et le Bloc Républicain qui sont les Partis politiques les plus actifs dans la Commune. Ceci passera par une étape de négociation avec les différentes parties prenantes et celles de l’organisation d’une cérémonie de déclaration d’engagement pour la paix et la non-violence, de signature du manifeste et d’allumage du flambeau de la paix.

Un mot de fin???

J’implore le Créateur du ciel et de la terre pour un regard miséricordieux sur la Commune de Savè et le Bénin tout entier. Merci

