Construction de modules de classe au Ceg Sè : Le Japon débloque 98 millions de FCFA

Photo de famille au terme de la cérémonie

L’Ambassadeur du Japon près la République du Bénin Takahisa Tsugawa a procédé à la signature du contrat de don de construction et d’équipement de salles de classe au CEG de Sè, commune de Houéyogbé. C’était le mercredi 12 octobre 2022.

De quoi s’agit-il : Le Japon marque officiellement son accord à octroyer encore au Bénin, un montant de plus de 98 millions de FCFA pour la construction et l’équipement de sept salles de classe et d’un laboratoire au CEG Sè, dans la commune de Houéyogbé. La cérémonie consacrée à la signature de ce contrat de don avec Samuel Danta, Directeur exécutif de l’Association Vive le Paysan Nouveau, a été honorée par la présence des bénéficiaires du projet. Il s’agit du Directeur du CEG Sè et du président des parents d’élèves. Le financement de ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Aide aux Projets Locaux (APL) » du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

Que retenir de l’aide japonaise : Dans son allocution au cours de la cérémonie, l’Ambassadeur Tsugawa a souligné que ce projet permettra de contribuer à assurer la disponibilité d’un capital humain sain et qualifié au service du développement du Bénin, à travers l’amélioration du système éducatif. Il a aussi rappelé que le présent projet vient compléter la liste des projets approuvés au Bénin par le Japon dans le cadre de l’APL pour le compte de l’année fiscale japonaise 2022 et dont les travaux sont actuellement en cours d’exécution. Le financement total accordé aux Ongs locales pour cette année fiscale s’élève à plus de 302 millions de francs CFA et servira à la construction et l’équipement de 22 salles de classe, 2 laboratoires et 16 cabines de latrine au Bénin. A sa suite, les représentants des bénéficiaires qui ont pris part à cette cérémonie ont remercié le peuple japonais pour cette noble assistance qui s’inscrit parfaitement dans le programme d’Action du Gouvernement du Bénin.

Rastel Dan