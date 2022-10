Législatives du 08 janvier 2023: Me Paulin Akponna appelle à un scrutin apaisé à Savè

Vues : 1

Les béninois s’apprêtent à aller aux urnes pour choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale comptant pour la 9ème législature. Dans ce contexte et pour le déroulement sans anicroche de ce scrutin, qui va se tenir le dimanche 08 janvier 2023, Me Paulin Akponna, membre du parti UP le Renouveau et natif de Savè, a lancé un appel à toutes les forces vives de sa localité afin de travailler à l’instauration d’une paix durable. C’est à travers une publication sur sa page Facebook. En effet, les dernières élections se sont déroulées dans la commune de Savè sur fond de vives manifestations avec de nombreux dégâts enregistrés. Me Paulin Akponna ne souhaite plus vivre ces événements malheureux. Raison pour laquelle, il a lancé un appel pour des élections législatives apaisées en janvier 2023 dans cette localité. Tout en remerciant le Chef de l’État, Patrice Talon et à son gouvernement, il a fait savoir que les défis à relever pour le développement de la commune de Savè, sont encore immenses. « Les défis de développement de notre localité sont encore immenses malgré tout ce qui a été déjà fait », a-t-il écrit. Il a précisé que ces défis s’expriment en termes d’infrastructures socio-économiques (un pont sur le fleuve Okpara du côté de Oké-Owo, un parking de haut standing à Savè sur une superficie de 100 hectares, le contournement de la ville de Savè, la modernisation de la sucrerie, la construction d’une usine de transformation de l’acajou et d’un marché moderne…) pour la création de la richesse au profit de la collectivité locale, de l’emploi durable au profit des jeunes et de l’autonomisation des femmes. « La population de Savè n’est pas un bétail électoral et nos parents ont toujours conservé leur dignité légendaire qu’aucune richesse du monde ne saurait racheter. Alors trêve d’agitation stérile en cette période pré-électorale où nous devrions plutôt travailler pour le maintien d’une paix durable », a-t-il lancé. Cet appel, à l’en croire, a été lancé pour tous les acteurs sans distinction d’obédience politique en vue d’une veille citoyenne responsable. « La contribution de personne ne sera de trop. C’est un appel de cœur que je lance aux partis politiques, tant de la mouvance que de l’opposition, pour une veille citoyenne responsable », précise-t-il.

