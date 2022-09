28eme session ordinaire du CA du MCA-Benin : Le ministre Abdoulaye Bio satisfait des actions du trimestre échu

Vues : 1

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané

Le Millenium challenge Account Bénin II a tenu le mardi 27 septembre 2022 à Cotonou, sa 28eme session ordinaire de son conseil d’administration. C’était en présence du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané.

De quoi s’agit-il : La 28eme session ordinaire du conseil d’administration du Mca-Bénin s’est tenue sous la houlette du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané. A cette occasion, le conseil a examiné la mise en œuvre du Compact au cours du trimestre écoulé et a approuvé les plans d’action pour le prochain trimestre. La séance a été également marquée par le bilan des actions concrétisées par la coordination nationale au cours du trimestre échu.

Quel est le bilan: Dans le bilan du trimestre écoulé, le coordonnateur national Gabriel Dègbègni a évoqué l’achèvement les travaux de construction de lignes et de poste électrique à Cotonou plus spécifiquement la mise en service du transformateur T7 du 150Mva. Selon lui, ce transformateur permettra «renforcer la distribution de l’énergie électrique dans la ville de Cotonou et servira à alimenter en énergie les postes électriques blindés nouvellement construit». Il a par ailleurs mentionné la visite de l’ambassadeur des états unis Brian Wesley à l’hôpital Saint Jean de Tanguiéta. A ce niveau, il a évoqué que le Mca-Bénin a installé un transformateur H59 de 400kva. Dans son intervention, il a fait savoir que le Mca-Bénin a fait beaucoup de réalisation dont la consultation publique organisée par l’Are dans le nord du Bénin et bien d’autres activités.

Que dit le ministre : Satisfait des résultats obtenus suite aux réalisations des travaux du Mca-Bénin, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a exprimé toute sa gratitude à l’équipe résidente. « Je peux vous rassurer que le gouvernement continue de prendre des mesures nécessaires pour garantir l’achèvement du deuxième compact à la satisfaction de tous afin de démontrer que le Bénin mérite ce compact régional», a laissé entendre le ministre.

Entre les lignes: Depuis l’entrée en vigueur du compact le 22 juin 2017 au 30 septembre 2022, la performance globale du fonds Compact est de 92% pour les engagements et de 72% pour les décaissements.

Assise Agossa