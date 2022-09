De retour de l’hexagone: Soglo, Yayi et Amoussou descendent à Cotonou du même vol

Vues : 1

Les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi ainsi que l’ex président de l’Assemblée nationale Bruno Amoussou sont descendus à Cotonou du vol air France de ce mercredi 28 août 2022. Après leur séjour en Europe pour différentes raisons, ces trois personnalités ont pris le même vol Air France en direction de Cotonou. Il y avait également à bord de ce même vol, des proches du cabinet du président Patrice Talon, dont notamment son chargé de mission, Edouard Loko. Ces hautes personnalités du paysage politique du Bénin se sont retrouvés à bord du même vol en raison du fait de la grève des travailleurs de l’Asecna. En raison de cette grève qui a fortement perturbé le ciel aérien ces derniers jours, plusieurs vols ont été suspendus. A la reprise du transport aérien, nombreuses sont les autorités béninoises qui se sont retrouvées à bord du premier vol air France ce mercredi. C’est ainsi que les présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi se sont côtoyés après de long moment de distance. Occasion d’échanges conviviaux, fraternels et de courtoisie entre les deux anciens chefs d’Etat durant ce long parcours, ce voyage a été l’occasion pour eux de passer en revue les sujets de l’actualité nationale et de la sous-région et de partager des vues sur plusieurs préoccupations majeures. C’est dans une simplicité et fierté que le président Boni Yayi côte-à-côte avec son prédécesseur, Nicéphore Soglo, premier président de l’ère du Renouveau démocratique sont descendus. Le président Nicéphore Soglo rentre au pays après un check-up sanitaire à l’hôpital américain de Paris en France, tandis que l’ex-chef d’Etat, Boni Yayi revient du sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Cédeao, pour sa mission de médiation pour la Guinée.

Alban Tchalla