Soneb : Le délai de paiement des factures d’eau fixé à 5 jours

Vues : 2

Les clients de la Société Nationale des eaux du Bénin (Soneb) disposent désormais de cinq jours pour payer leur facture après la date de présentation marquée sur cette dernière. Après ce délai, la fourniture d’eau pourrait être suspendue à tout moment et sans préavis. La Soneb vient de réduire le délai de paiement de ses factures d’eau. C’est ce qu’il convient de retenir d’un communiqué signé de son directeur le 03 août 2022. Selon le communiqué, le délai réglementaire de paiement de facture d’eau est rigoureusement de 5 jours après réception. Sinon, ils s’exposent « à l’interruption de la fourniture d’eau et à la dépose des compteurs ». Dans ce communiqué, le Directeur de ladite société a aussi rappelé aux populations que le paiement des factures d’eau en ligne de façon sécurisé est désormais possible depuis le mois de mars 2022. Ceci pour éviter le déplacement des clients et faciliter le paiement.

Assise Agossa