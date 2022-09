Énergie électrique : Les localités de Fidjrossè et de Togbin bientôt éclairées

Vues : 3

La route de pêche de Cotonou sera bientôt éclairée pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs. Cette décision prise ce mercredi 14 septembre 2022 en conseil des ministres vise à alimenter en urgence les populations environnantes de la route de pêche que sont Togbin et Fidjrossè. Selon le compte rendu, cette première phase, qui impactent les localités de Fidjrossè et de Togbin consistent en : la construction d’un poste haute tension à Togbin et l’extension de celui construit à Fidjrossè par le programme MCA Benin II ; l’installation d’un câble souterrain de 400 mm² entre Fidjrossè et Togbin ; la construction des réseaux de distribution pouvant desservir plusieurs édifices et la population des zones concernées par le projet, le tout dans le délai d’un an. Le Conseil y a marqué son accord et les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour y parvenir dans les plus brefs délais.

Assise Agossa