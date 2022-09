Préparatifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 : Les parents asphyxiés par la cherté des fournitures scolaires

Vues : 1

Quelques fournitures scolaires exposées pour la vente

Bientôt, c’est la rentrée des classes. Pendant que les parents d’élèves se gênent pour garantir une bonne reprise à leurs progénitures, l’affluence se fait rare sur les points de vente à cause de l’augmentation des prix des fournitures scolaires. C’est le constat fait ce mardi 13 septembre sur quelques sites de vente de fournitures scolaires à Godomey.

Nous sommes à Sèdégbé, à Godomey, sur un site de vente de fournitures scolaires. Sous les hangars et bâches installés sont exposés cahiers, manuels, romans, stylos, sacs d’écoliers et autres… Elvis Hounsou, revendeur de fournitures scolaires depuis trois semaines n’attend que l’arrivée des premiers clients de la journée. Ces derniers se font rares à cause de la hausse du prix des fournitures scolaires. A l’en croire, l’augmentation des prix des articles scolaires ne relève que de la douane. « Récemment, l’Etat a augmenté les taxes et impôts sur l’importation et l’exportation des produits et vu que les fournitures scolaires viennent de l’extérieur, c’est normal que le prix grimpe», explique-t-il. Conséquences, poursuit Elvis Hounsou, « les manuels de CE1 par exemple qui se vendaient à 1 600 FCFA l’année dernière sont à 1 800 FCFA de même que la boîte de craie blanche qui est passée de 1 000 F à 1 200 FCFA cette année ». De l’autre côté, un deuxième vendeur affirme : « La clientèle aujourd’hui n’y est plus. Nous nous débrouillons avec les boutiques qu’on loue et ce n’est pas facile… Ici on n’appelle que Dieu, vu qu’on n’a pas vraiment le choix ». Cependant, la cherté des produits scolaires n’inquiète pas tous les revendeurs. Pour Arielle Adjovi, rien de grave n’est à signaler pour le moment. « Malgré l’augmentation des prix, la clientèle chez moi n’a pas baissé car l’information est connue de tous sur le marché. Je vends les articles au prix du marché Dantopka et j’en bénéficie largement, ce qui facilite plus la tâche aux clients quand ils viennent acheter… Ma façon d’accueillir ces derniers avec amabilité joue aussi sur ce que je vends », nous confie-t-elle avant de préciser que tous les produits scolaires n’ont pas connu le renchérissement de leurs prix. « Il y a que les stylos, chiffons, vrais dessinateurs et autres petites choses qui n’ont pas connu d’augmentation », souligne-t-elle.

Quid du choix des parents d’élèves

Venue dans l’espoir de satisfaire les besoins scolaires de ses enfants pour cette année scolaire, dame Myriam Anibaba se désole de cette situation qui n’arrange aucun parent d’élève. « Je suis venue avec la liste des fournitures de mes deux enfants du primaire, mais avec cette hausse de prix sur le marché, on n’arrive pas à tout acheter. Soit, on a de difficultés à trouver tous les articles dont les enfants ont besoin, soit c’est la contrefaçon de certains matériels qui fait surface. Même s’ils ne sont pas si chers, ils ne durent pas avant de se gâter… Je vais me contenter de ce que j’ai comme argent pour au moins prendre quelques cahiers, livres, sacs, etc. », laisse entendre dame Myriam. Un autre parent d’élève ajoute : « Peut-être que cette situation est due aux taxes et douanes et des crises que présentent les autres pays voisins. Je pense plutôt que les parents doivent s’organiser déjà pendant les vacances pour prendre peu à peu les fournitures scolaires avant la rentrée des classes ». Suite à cette mévente, les revendeurs souhaitent vendre assez afin de faire des bénéfices.

Barbara ANANI (stag)